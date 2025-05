Księżycowy pojazd Toyoty już jeździ. Zobacz pierwsze testy Lunar Cruiser

Człowiek po raz ostatni stanął na Księżycu w grudniu 1972 roku, podczas misji Apollo 17 – szóstej i ostatniej załogowej wyprawy w ramach programu Apollo. Od ponad 50 lat ludzka stopa nie stanęła na srebrnym globie. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce się to zmieni. Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA już w 2027 roku zainicjuje nowy program kosmiczny o nazwie Artemis.

Akcja ta jest wręcz przełomowa — na powierzchni księżyca powstanie bowiem pełnoprawna baza kosmiczna, która umożliwi kosmonautom długoterminową eksplorację satelity Ziemi. Naukowcy mają nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas misji da solidne podstawy dla przyszłych misji na Marsie. Udział w akcji mają również Japończycy, a dokładnie specjaliści z Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) oraz koncernu Toyota.

Toyota odegra ważną rolę w nadchodzącej misji kosmicznej

Jak łatwo można odgadnąć, zaangażowanie japońskiego koncernu w misję eksploracji Księżyca polega głównie na pracach nad nowym łazikiem. Nowy pojazd został ochrzczony nazwą Lunar Cruiser, która oczywiście nawiązuje do popularnego modelu Land Cruiser. Jak widać na nagraniu opublikowanym na platformie YouTube przez redakcję "Toyota Times Global", prace nad projektem idą pełną parą.

Rzecz jasna konstruktorzy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Weźmy pod uwagę chociażby temperatury panujące na Księżycu. Wahają się one w zakresie od -170 do 120 stopni Celsjusza. Sporo, nieprawdaż? Co więcej, grawitacja na srebrnym globie jest równa zaledwie jednej szóstej ziemskiej grawitacji, a powierzchnia pokryta jest drobnym piaskiem. Wszystkie te aspekty wymuszają na projektantach niezwykłą drobiazgowość. W końcu elektronika, zawieszenie, opony itd. muszą sprostać realiom księżycowej rzeczywistości.

Pod względem wstępnych założeń, Lunar Cruiser pomieści dwóch członków załogi, a w razie potrzeby będzie mógł zabrać na pokład dwie dodatkowe osoby. Pokaźnych rozmiarów oraz wagi (ok. 10 ton) pojazd został tak zaprojektowany, aby umożliwić astronautom pozostanie w środku bez skafandrów, a także zapewnić odpowiednie warunki do życia nawet przez dłuższy czas.

Księżycowy łazik Toyoty o nazwie Lunar Cruiser. Fot. Toyota

Projektanci pojazdu zakładają, że jego pierwsza misja na Księżycu potrwa około 30 dni. Lunar Cruiser będzie mógł pokonywać do 20 km dziennie, umożliwiając załodze prowadzenie badań gleby i zasobów podziemnych w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Docelowo pojazd w misjach kosmicznych ma być wykorzystywany przez 10 lat. W tym czasie łazik pokona około 100 000 km.

Co ciekawe, Lunar Cruiser będzie wyposażony w zestaw technologii wodorowych Toyoty. Mowa tu zarówno o elektrycznym napędzie na wodorowe ogniwa paliwowe, jak i o generatorach wodoru zasilanych światłem słonecznym. Do napędu Lunar Cruisera będą wykorzystywane ogniwa paliwowe zdolne do regeneracji (RFC). W wyposażeniu znajdą się także panele słoneczne oraz zbiorniki na wodór i na wodę.

Toyota Lunar Cruiser Fot. Toyota

Wspomniana technologia RFC pozwoli na poruszanie się bez przerwy nawet bez dostępu do światła. Jest to o tyle ważne, że dzień i noc na Księżycu trwają po 14 dni. RFC umożliwia uzyskiwanie wodoru w procesie elektrolizy przy pomocy energii słonecznej. "Podczas nocy księżycowych pojazd będzie korzystał z tych zapasów, a wodę, będącą efektem ubocznym wytwarzania energii w ogniwach paliwowych, zgromadzi w specjalnym zbiorniku, by wykorzystać ją ponownie do produkcji wodoru w trakcie dnia księżycowego" - informuje japońska marka.

Toyota nie jest sama. Bridgestone i Mitsubishi wspierają ją w działaniach

Na szczęście Toyota nie jest odosobniona w swoich działaniach. Wspierają ją również Bridgestone i Mitsubishi Heavy Industries, czyli jedna z firm koncernu związana głównie przemysłem ciężkim, a także sprzętem elektronicznym i elektrycznym. Pierwsza z nich dostarczy, a jakże, opony, natomiast druga odpowiadać będzie za dostarczenie elementów układu zasilania Lunar Cruisera. Wnioskując po tak doborowym gronie można podejrzewać, że nowy kosmiczny łazik z pewnością nie zawiedzie kosmonautów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Toyotę, pojazd będzie gotowy do 2031 roku, zaś do misji Artemis dołączy w 2032 roku.