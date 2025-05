Wojsko wskaże, gdzie budować. Oto strategiczne inwestycje w infrastrukturę w Polsce

Ministerstwo Obrony Narodowej posiłkując się raportem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski — Pomorze Środkowe, doszło do wniosku, że należy inwestować w obiekty ważne z punktu widzenia obronności. Ma to wspomóc rozwój infrastruktury w regionie, poprawić kondycję gospodarczą, a także walczyć ze spadkiem demograficznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosjanie pokazali tajemniczego Cyrkona

Nieprzyjaciel u bram, dlatego trzeba inwestować

Według MON rozbudowa infrastruktury jest kluczowa przez pryzmat ewentualnego zagrożenia ze strony, chociażby Rosji. Wprowadzone inwestycje mogą okazać się kluczowe dla szybszej i skuteczniejszej operacji przerzucenia wojsk z jednego końca kraju na drugi.

Jakie według MON są kluczowe inwestycje pod względem militarnym? W lutym wskazano Drogę Czerwoną wraz z Estakadą Kwiatkowskiego czy via Pomerania od Ustki do Bydgoszczy. Teraz do listy strategicznych inwestycji związanych z portami i liniami kolejowymi. MON oczekuje przyspieszenia realizacji inwestycji w takich portach jak:

Porta Morski w Ustce,

Rozbudowa portu zewnętrznego w Gdyni,

Rozbudowę portu kontenerowego w Świnoujściu.

Jeśli chodzi o linie kolejowe, MON widzi potrzebę wsparcia tras:

Gdynia Port – Bydgoszcz,

Ustka – Piła Główna,

Ełk – Olecko,

Ełk – Trakiszki,

Wysoka Kamienna – Płota,

Lipusz – Bytów – Korzybie.

Infrastruktura ma pomóc w walce z dronami

Raport zakładał również, że należy się pochylić nad infrastrukturą, która może być wykorzystana do walki z dronami. Zwłaszcza w okolicy portów i lotnisk. Co ciekawe, MON zakłada, że obiekty chroniące tego typu miejsca powinny być usytuowane nie tylko w okolicy największych portów, ale przy wszystkich tego typu lokalizacjach. Analogicznie, ochrona przeciwdronowa ma dotyczyć nie tylko największych lotnisk wojskowych, ale także lotnisk cywilnych.

Ochrona przed potencjalnymi atakami ze strony nieprzyjaciela będzie kluczowa podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego, do którego miejmy nadzieję, że nie dojdzie. Musimy być jednak gotowi, a przygotowanie infrastruktury do przerzucania wojsk może zaważyć o naszej wygranej.