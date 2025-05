Koniec kryzysu w słynnej polskiej firmie? Rekordowa koncesja od rządu stawia na nogi

Dotąd Wielton był kojarzony przede wszystkim z produkcją naczep, przyczep i zabudów dla transportu cywilnego. Marka z Wielunia to dziś trzeci największy producent naczep w Europie i siódmy na świecie. Jednak spadki zamówień i zmieniające się otoczenie geopolityczne sprawiły, że zarząd zdecydował się na poszukiwanie nowych obszarów rozwoju. Jednym z nich jest właśnie sektor obronny. Powołana w zeszłym roku spółka Wielton Defence będzie odpowiedzialna za projekty skierowane do Sił Zbrojnych RP, a w przyszłości również dla armii sojuszniczych. Uzyskana koncesja umożliwia firmie nie tylko produkcję, ale i obrót wyrobami o zastosowaniu militarnym, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wielton wkroczy do sektora militarnego. Inwestorzy zachwyceni

Choć firma nie zdradza jeszcze szczegółów dotyczących potencjalnych produktów, to łatwo się domyślić, że będą to przede wszystkim specjalistyczne naczepy, platformy do przewozu sprzętu ciężkiego, zabudowy kontenerowe czy wywrotki przystosowane do działań w trudnym terenie. Nie bez znaczenia jest też zaplecze konstrukcyjno-inżynieryjne. Wielton dysponuje bowiem jednym z najnowocześniejszych centrów badawczo-rozwojowych w regionie.

Oczywiście nowa koncesja odbiła się szerokim echem nie tylko w środowisku przemysłowym, ale i finansowym. Jak donosi "Parkiet.com", informacja o 50-letniej licencji na produkcję i obrót sprzętem wojskowym i policyjnym wywołała gwałtowny wzrost zainteresowania inwestorów akcjami grupy. W dniu ogłoszenia decyzji akcje Wieltonu poszybowały w górę o nawet o 16 proc., osiągając najwyższy poziom od lata 2024 roku. To wyraźny sygnał, że rynek widzi w Wielton Defence realną szansę na nowe źródła przychodu i odbudowę pozycji grupy po słabszym okresie.

Mimo silnej pozycji na rynku europejskim i licznych inwestycji, sprzedaż produktów Wieltonu wyraźnie spadła, co przełożyło się na kiepskie wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2024 roku grupa zanotowała 17,9 mln zł straty netto, a przychody spadły o 35,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Przyznanie koncesji na produkcję militarną jest więc niczym koło ratunkowe rzucone tonącemu.

Wielton reaguje na sytuację geopolityczną

Wejście w sektor obronny to wykorzystanie szansy, jaka zrodziła się z faktu napiętej sytuacji geopolitycznej. Po inwazji Rosji na Ukrainę kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, gwałtownie zwiększyły swoje wydatki na obronność. Dla krajowych firm otwiera się więc rynek, który jeszcze kilka lat temu był wąski i zdominowany przez państwowych gigantów. Zgodnie z zapowiedziami, Wielton Defence planuje aktywnie uczestniczyć w przetargach na rzecz polskiej armii oraz rozwijać współpracę z innymi firmami sektora obronnego. Czas pokaże, czy nowa spółka rzeczywiście stanie się jednym z filarów Grupy. Tak czy inaczej, koncesja to bilet wstępu do sektora, który może przynieść Wieltonowi rekordowe zyski.