Nie tankuj na pierwszym dystrybutorze na stacji. Szokujący poradnik hiszpańskich ekspertów

Nieodzownym elementem posiadania samochodu jest tankowanie (chyba że jesteś jedną z tych osób, którym ktoś inny tankuje auto i krzyczy do tej osoby: Misiaczku!). Odwiedziny na stacjach jednak nie są zbyt przyjemnym wydarzeniem w życiu większości kierowców (chyba że macie karty paliwowe na firmy, w których pracujecie), a to ze względu na ceny paliw i czas poświęcony na wykonanie tej czynności.

I chociaż hiszpańscy eksperci nie odpowiedzą na pytania, jak tankować taniej oraz krócej, to zdradzą Wam pewien trik, który sprawi, że już po odjechaniu ze stacji unikniecie problemów. Chodzi o zanieczyszczenia pochodzące z paliwa, ale też nie tylko.

Unikaj starych stacji paliw i tych przy autostradach

Czemu należy unikać starych stacji? Otóż stare zbiorniki gromadzą wiele zanieczyszczeń, które, pomimo filtrów, mogą trafić do silnika. Co za tym idzie, nasz silnik może się uszkodzić. Nie stanie się to od razu po wyjechaniu ze stacji, ale im częściej tak robimy, tym szybciej odwiedzimy mechanika.

Nie jest również dobrym pomysłem tankowanie na stacjach benzynowych przy autostradach. Problem z nimi polega na tym, że są one zazwyczaj znacznie droższe niż te, gdzie jest mniejszy ruch. Te drugie stacje muszą obniżyć ceny za litr, aby przyciągnąć klientów.

Unikaj dystrybutorów usytuowanych zaraz przy wjeździe

Dobrą praktyką jest też unikanie pierwszych z brzegu dystrybutorów na stacjach paliw. Powód jest stosunkowo prosty: ponieważ są najbliżej, są najczęściej używane przez kierowców, którzy zatrzymują się natychmiast po przyjeździe na stację benzynową bez zastanowienia.

Można się zapytać: a co w tym złego? Otóż częstsze zasysanie paliwa powoduje gromadzenie się większej ilości pozostałości w filtrach, wężach i rurach. Te odpady ostatecznie trafiają do naszego zbiornika. Musimy pamiętać, że pompa na tych dystrybutorach stale pracuje.

W tych rzadziej używanych dystrybutorach zanieczyszczenia gromadzą się w dolnej części zbiorników. Zatem odpady dostaną się do naszego baku i co za tym idzie do silnika, dopiero gdy sam zbiornik na stacji jest już na wyczerpaniu. W ten sposób, przy dystrybutorach, które są rzadziej używane, istnieje mniejsze ryzyko, że zanieczyszczenia dostaną się do silnika samochodu podczas tankowania.

Podsumowując, unikajcie starych stacji, a także tych przy autostradach, a na samym stacjach wystrzegajcie się dystrybutorów przy samym wjeździe. Po co później płacić u mechanika?