Tramwaj wjechał na nową ulicę w Warszawie. Kiedy pojadą nim mieszkańcy stolicy?

Nowa ulica Św. Bonifacego w Warszawie to fragment drogi, który został przebudowany w ramach inwestycji tramwajowej do Wilanowa, pełniący istotną rolę w nowym układzie komunikacyjnym. Pierwszy tramwaj, który pojawił się na ulicy Św. Bonifacego, jednak jeszcze nie oznacza gotowości do rozpoczęcia kursów nową linią 19. Budowa trasy wciąż trwa, a pojazd szynowy zauważony w poniedziałek 12 maja na Stegnach, brał udział w ćwiczeniach operacyjnych z udziałem służb technicznych Tramwajów Warszawskich. W wydarzeniu tym wzięły udział wszystkie najważniejsze zespoły odpowiedzialne za utrzymanie i bezpieczeństwo infrastruktury tramwajowej w stolicy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Służby symulowały incydenty na Św. Bonifacego

Tramwaje Warszawskie poinformowały, że celem ćwiczeń było nie tylko sprawdzenie gotowości technicznej poszczególnych jednostek. W praktyce przećwiczono procedury działania w sytuacjach kryzysowych oraz współpracę między służbami w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do realnych sytuacji awaryjnych. Zespoły wspólnie reagowały na symulowane incydenty, wymagające szybkiego usunięcia awarii, przywrócenia przejezdności torowiska oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu tramwajowego. Ćwiczono nawet ciągnięcie oraz podnoszenie wagonu.

Kiedy linia 19 zostanie udostępniona podróżnym?

Pasażerowie zaczną korzystać z nowej trasy latem 2025 r. Na tory wyjadą tramwaje linii 19, która umożliwi mieszkańcom Dolnego Mokotowa szybki i wygodny dojazd do Dworca Centralnego. Linia będzie także połączona z ciągiem al. Jana Pawła II. Choć na ul. Św. Bonifacego układ torowy jest w dużej mierze gotowy, wciąż nie ma nad nim zasilania z sieci trakcyjnej. Podłączenie prądu zaplanowano na czerwiec.