Dziś ogłoszenie wyników koncernu motoryzacyjnego. Czy 20 tys. osób straci pracę?

Kryzys w branży motoryzacyjnej nie jest tylko problemem u naszych zachodnich sąsiadów. Również taki koncern jak Nissan przechodzi głębokie przemiany, co może skutkować wieloma zwolnieniami i wyhamowaniem inwestycji, które koncern miał wprowadzić. Co jest tego przyczyną?

20 tys. pracowników Nissana może trafić na bezrobocie

Japoński nadawca NHK poinformował, że Nissan może mieć w planie zredukowanie zatrudnienia w swoich zakładach o kolejne 10 tys. osób. Ta informacja w połączeniu z zapowiadanymi zwolnieniami w listopadzie ubiegłego roku daje nam 20 tys. osób, które mogą stracić pracę. Wszystko zależy od wyników finansowych, które zostaną ogłoszone dziś za rok handlowy 2024-2025. Spodziewa się, że strata może wynieść nawet 4,6 mld euro.

Ponoć głównymi problemami, z jakimi mierzy się firma, są wysokie koszty realizacji planu naprawczego, a także zmniejszenie globalnych mocy produkcyjnych o 20 proc. Nie bez wpływu jest także spadek sprzedaży na dwóch kluczowych rynkach - Chinach i USA.

W jednym miejscu Nissan zamyka zakłady, w drugim dofinansuje

Jak się okazuje, Nissan w Chinach odnotował spadek sprzedaży o 27 proc. Nie przeszkadza to jednak koncernowi zainwestować 1,4 mld dolarów w rozwój samochodów elektrycznych w tym kraju. Ma to nastąpić do 2026 roku.

Co ciekawe, w jednym miejscu Nissan planuje wzmocnić swoje wysiłki, a w innym "zwinąć się". Jak podaje wspomniany japoński nadawca - NHK, zrezygnowano z budowy baterii do samochodów elektrycznych w Kitakyushu. To jednak nie koniec nowości. I to nie tych dobrych. Nissan potwierdził, że zamknie zakład w Tajlandii w celu ograniczenia nadwyżki mocy produkcyjnej. I do zamknięcia kwalifikują się jeszcze dwa zakłady.

Komplikacją dla Nissana są także cła ze strony USA oraz duża konkurencyjność chińskich marek motoryzacyjnych. Jak widać, Chiny są ważne dla wielu producentów, ale marki pochodzące z tego kraju stanowią duży problem dla zachodnich firm. Dzisiejszy raport pokaże, jaka jest przyszłość tej marki i jej pracowników.