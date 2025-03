Zamiast zbankrutować, Nissan pokazał nową wersję swojego hitu sprzed lat

Nissan nie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Mimo wszystko marka zachowuje się honorowo. Ma zamiar dalej walczyć z przeciwnościami losu. Dlatego pokazała pomysł na nową gamę modeli. Szczególnie uwagę zwracają w niej dwa modele. Jeden jest świetnie znany. Drugi był świetnie znany, ale nie w takiej wersji.

Nowy Nissan Leaf nie będzie kompaktem. Stanie się crossoverem

Pierwszy z wyznaczonych kierunków to prezentacja nowego Nissana Leaf. I informacja w tej sprawie jest naprawdę ciekawa. Jeszcze kilka miesięcy temu Japończycy twierdzili bowiem, że historia modelu zatrzyma się na drugiej generacji. Dalej sprzedaż przejmą inne elektryki. W walce o klienta Japończycy najwyraźniej doszli do wniosku, że nie mogą sobie pozwolić na utratę wolumenowego modelu w segmencie C.

Powrót Leafa nie oznacza jednak, że auto nie zmieni swojej koncepcji. Zachowa przede wszystkim nazwę. I choć nadal ma walczyć o klientów w segmencie C, stanie się jednocześnie crossoverem. Po blisko 20 latach historii przestanie być klasycznym kompaktem.

Nowy Leaf powstanie na platformie Ariyi. Otrzyma napęd typu 3in1

Nowy Nissan Leaf ma powstać na modułowej platformie CMF-EV Nissana. Na tej samej, na której jeździ Ariya. Poza tym crossover ma zostać wyposażony w nowy układ napędowy typu 3in1. To oznacza, że napęd elektryczny nie będzie się dzielił na części, a Japończycy stworzą niewielki moduł napędowy łączący głównie komponenty. Nissan zapowiada także znaczną poprawę zasięgu, bardziej opływowy kształt nadwozia i oczywiście ulepszone osiągi. Na razie deklaracje brzmią "okrągło". Kiedy poznamy jakieś szczegóły dotyczące nowego Nisaana Leaf? Te zostaną udostępnione prawdopodobnie w połowie 2025 r.

Nissan planuje też elektryczną Micrę i nową generację e-POWER

Nowy Leaf nie będzie jedynym wolumenowym elektrykiem, o którym myśli Nissan. Marka planuje także stworzenie Micry EV. Mały hatchback był do tej pory wyłącznie spalinowcem. Nie korzystał nawet z technologii hybrydowej. Z elektryfikacją małego hatchbacka jednak Japończycy nie powinni mieć większych problemów. Mogą bowiem zawsze pożyczyć technologię od Francuzów z bratniej marki. Renault albo pożyczy im rozwiązania z obecnego, albo nowego Zoe.

Nissan w przyszłości nie chce być jednak wyłącznie elektryczny. Dlatego planuje dalsze prace nad swoim hybrydowym napędem e-POWER. Układ okazał się potężnym sukcesem. Sprzedano od 2016 r. 1,6 mln aut napędzanych za pomocą silników elektrycznych czerpiących moc ze spalinowego generatora. Co miałoby się zmienić w tym przypadku? Japońscy inżynierowie chcieliby o jakieś 15 proc. poprawić ekonomikę jazdy. I cel ten jest zaledwie na wyciągnięcie ręki. Szczególnie że trzecia generacja e-POWER zadebiutuje w Europie jeszcze w tym roku pod maską poliftingowego Qashqaia.