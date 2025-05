Rosjanin płaci niemal tyle samo co Polak. Ale dostaje zupełnie inną Toyotę Corolla Cross

Nowa Łada albo chińskie czy irańskie auto. Wszystkie łączy jedno. Można je w Rosji kupić w autoryzowanym salonie z gwarancją producenta. A co z samochodami znanych zagranicznych producentów z Korei, Japonii czy Europy? W tym przypadku w grę wchodzi już import indywidualny i dość ograniczona gwarancja udzielana przez sprzedawcę (o ile taką zaproponuje). Wiele nowych aut trafia do Rosji od dealerów w Chinach. Stąd jakże odmienna specyfikacja od tego, do czego przywykli Rosjanie (choćby brak menu w lokalnym języku, układu automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku kompatybilnego z ERA Glonass czy pakietu zimowego oraz dodatkowego ogrzewania).

Jednym z modeli, który cieszy się sporym zainteresowaniem za wschodnią granicą jest kompaktowa Toyota Corolla Cross. Większość nowych egzemplarzy, jakie trafiają do Rosji to samochody z chińskiego rynku. Znamienne, że bardzo trudno o hybrydę. Zamiast niej sprzedawcy ściągają zwykłe benzynowe 2.0 (motor M20E-FKS o mocy 169 KM produkowany w Chinach przez FAW Toyota Changchun Engine) ze skrzynią CVT. Takiej odmiany w Polsce nie kupisz.

Toyota Corolla Cross 2025. Wersja brazylijska Toyota

Zwykłe benzynowe 2.0 prosto z Chin

Ile Rosjanin musi zapłacić za nową Toyotę Corollę Cross z benzynowym 2.0 l o mocy 169 KM? Niemal tyle, co nabywca w Polsce, który zdecyduje się na hybrydę 1,8 l o mocy 140 KM. W polskim cenniku najtańsza wersja Comfort wyceniona jest na 142,8 tys. zł.

Najtańsze oferty na japońskiego SUV-a zaczynają się w Rosji od ok. 2,75 mln rubli (ok. 123 tys. zł) za samochody (rocznik 2024) z symbolicznym przebiegiem kilku lub kilkudziesięciu km. Trzeba jednak do nich jeszcze doliczyć obowiązkową opłatę recyklingową w wysokości ponad 660 tys. rubli (niemal 30 tys. zł). U rosyjskich dealerów Toyoty trzeba zapłacić więcej, ale zwykle w cenie są już uwzględnione wszystkie opłaty oraz gwarancja dealera (nie sprecyzowano jednak na ile różni się od fabrycznej). I tak oto cena rośnie do ok. 3,6-3,9 mln rubli, czyli 162 -175 tys. zł. A to już kwoty, za jakie w Polsce można kupić najbogatsze odmiany Toyoty Corolli Cross z mocniejszą hybrydą 2.0 (197 KM) i napędem na wszystkie koła.