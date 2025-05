Toyota Corolla Cross na nowo. Takiej wersji samochodu jeszcze w Polsce nie było

Toyota Corolla Cross to praktyczny i wszechstronny kompaktowy SUV. Model ten dołączył do rodzinny Corolli w 2022 roku. W Europie do napędu służyły układy hybrydowe oparte na jednostce benzynowej 1.8 l lub 2.0 l. Po trzech latach obecności na rynku, Japończycy zdecydowali o udoskonaleniu Corolli Cross, wprowadzając nowe zaawansowane technologie, odświeżając stylistykę auta, a także rozszerzając gamę dostępnych wersji.

Zmiany wizualne łatwo dostrzec. Samochód zyskał nowy przedni grill z nawiązującym do plastra miodu wzorem kratki, który ułatwia też lepszy przepływ powietrza do silnika. W wersji Executive standardem są nowe adaptacyjne światła drogowe (AHS), zapewniające optymalną widoczność. Reflektory LED równomiernie oświetlają całą powierzchnię sprawiając, że pas przedni nabrał bardziej efektownego wyglądu. Z tyłu wzrok przyciąga wtłoczone logo Corolli Cross i przeprojektowane tylne lampy. Zmiany stylistyczne uzupełnia nowy wzór felg aluminiowych.

Nowością wersja GR Sport

SUV zyskał wersję GR Sport, którą wyróżniają 19-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze, specjalny wzór grilla oraz czarny emblemat Toyoty. Tylko w tej wersji dostępny będzie lakier Storm Grey w połączeniu z czarnym dachem. We wnętrzu nie brakuje logotypów GR, a fotele z poszyciem wykonanym z ekologicznego zamszu otrzymały czerwone przeszycia.

Zawieszenie zostało obniżone o 10 mm, a działanie układu kierowniczego zmodyfikowano pod dostarczanie bardziej dynamicznych wrażeń z jazdy. Po raz pierwszy wprowadzony tryb Sport umożliwia szybszą reakcję na gaz poprzez zwiększenie prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym, a jednocześnie optymalizuje wytracanie prędkości. Po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia w trybie Sport automatycznie zwiększa się siła wytracania prędkości, co przekłada się na bardziej sportowe odczucie podczas hamowania.

Toyota Corolla Cross GR Sport Fot. Toyota

Lifting Corolli Cross - zmiany we wnętrzu

W kabinie uwagę zwraca nowa gałka dźwigni zmiany biegów oraz większa konsola centralna. Pojawiła się dodatkowa przestrzeń na smartfona, przesuwany podłokietnik czy nowy układ uchwytów na napoje. Standardem w nowej Corolli Cross jest najnowsza ładowarka indukcyjna, udoskonalono także łączność z urządzeniami korzystającymi z systemów Android (1,5-raza szybsze działanie niż do tej pory). Przed kierowcą jest 12,3-calowy wirtualny kokpit, a system multimedialny Toyota Smart Connect ma 10,5-calowy ekran dotykowy. W każdej wersji jest teraz podgrzewanie foteli przednich, podgrzewana kierownica dostępna jest od wersji Style, a odmiana Executive zyskała ulepszony system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED.

Nowa Corolla Cross w standardzie ma także najnowsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, które umożliwiają aktualizacje over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Częścią pakietu jest trzecia generacja układu Toyoty Safety Sense z zaawansowanymi asystentami jazdy i parkowania.

Toyota Corolla Cross zyskała lepsze wyciszenie

Podróżowanie nową Corollą Cross będzie przyjemniejsze za sprawą lepszego wyciszenia kabiny w trzech kluczowych obszarach. Zastosowano skuteczniejsze materiały wygłuszające w miejscach zespolenia dachu, co redukuje odgłosy deszczu i hałas drogowy. Dodatkowe wygłuszenia w okolicy tylnych otworów wentylacyjnych ograniczają hałas i drgania odczuwane przez pasażerów tylnej kanapy. W wyższych wersjach wyposażenia wykorzystano trójwarstwowy panel wygłuszający wewnątrz deski rozdzielczej, który minimalizuje odgłosy z komory silnika.

Toyota Corolla Cross po liftingu Fot. Toyota

Pod maską hybrydy i ulepszone działanie AWD-i

Gama napędów odmłodzonej Corolli Cross wciąż będzie zawierać układy hybrydowe 1.8 Hybrid oraz 2.0 Hybrid. W wersjach z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i dodano nowy tryb jazdy Extra Snow, który poprawia zachowanie pojazdu na zaśnieżonych drogach. Podczas przyspieszania, zwalniania czy zmiany pasa ruchu wykorzystywany jest tylny silnik elektryczny, by uniknąć utraty przyczepności kół i zapewnić stabilne i przewidywalne prowadzenie w trudnych warunkach.

Toyota Corolla Cross po liftingu będzie dostępna w europejskich salonach od lata 2025 roku, a samochody w wersji GR Sport dołączą do oferty jesienią. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.