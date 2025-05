Wielka Brytania dogadała się z USA w sprawie ceł. Wielkie koncerny już to krytykują

Grupa, do której należą General Motors, Ford i Stellantis skrytykowała umowę handlową prezydenta Donalda Trumpa z Wielką Brytanią. Przedsiębiorstwa twierdzą, że zaszkodzi ona amerykańskiemu sektorowi samochodowemu. Powodem są preferencyjne warunki na import samochodów. Amerykańskie firmy takowych nie mają, a ich fabryki mieszczą się w krajach, gdzie jest nałożone wysokie cło.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Gis: Mamy ponad 54 tysiące zarejestrowanych w Polsce pojazdów elektrycznych i trend wzrostowy się utrzymuje

Brytyjczycy na lepszych warunkach

Brytyjscy producenci samochodów będą mogli wysłać do Stanów Zjednoczonych do 100 tys. samochodów rocznie, przy stawce celnej wynoszącej 10 proc. Ilość ta, stanowi prawie całkowitą liczbę wyeksportowaną przez Wielką Brytanię w zeszłym roku do USA. Dla porównania cło nałożone na Meksyk i Kanadę oraz prawie wszystkie inne kraje wynosi 25 proc.

Producenci z USA zarzucają, że importowanie brytyjskich pojazdów z niskim cłem, uderza w interes amerykańskiej branży motoryzacyjnej. Zauważają, że chociaż ich pojazdy produkowane są w Meksyku czy Kanadzie, to są tworzone głównie na częściach z USA. Ma to szkodzić amerykańskim producentom, dostawcom i całej branży motoryzacyjnej.

Amerykańscy producenci samochodów obawiają się, że może to być wzór dla innych umów, które mogą postawić pojazdy, które montują w Kanadzie lub Meksyku, w niekorzystnej sytuacji. Co więcej, mają nadzieję, że preferencyjne warunki na auta z Wielkiej Brytanii, nie stworzą podstaw do stworzenia podobnych umów dla konkurencji z Azji czy kontynentalnej Europy.

Donald Trump łagodzi cła

Donald Trump w ubiegłym miesiącu złagodził swoje cła na samochody, poprzez obniżenie ich wypływu na części i materiały, ale pozostawił 25 proc. cła na importowane pojazdy. Przedłużył również zwolnienie z cła dla części z Ameryki Północnej, które są zgodne z zasadami umowy handlowej USA-Meksyk-Kanada (USMCA). Producenci samochodów mają nadzieję, że Trump złagodzi cła również na pojazdy.

Ford potwierdził w tym tygodniu, że podniósł ceny niektórych pojazdów wyprodukowanych w Meksyku z powodu ceł i powiedział, że wojna handlowa Trumpa zwiększy koszty o około 2,5 miliarda dolarów. Konkurencyjny koncern GM poinformował, że cła będą go kosztować od 4 do 5 miliardów dolarów. Toyota natomiast prognozuje, że koszty ceł w kwietniu i maju wyniosą około 1,2 miliarda dolarów.