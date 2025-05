Tesla w ogromnych tarapatach. Tak źle jeszcze nie było. Musk ratuje sprzedaż nowym tanim modelem

Elon Musk mocno stonował swoje wypowiedzi. To jednak Tesli nie za specjalnie pomaga. Przynajmniej nie w Europie. Jak podaje Reuters, w kwietniu 2025 r. marka kontynuowała potężne spadki na Starym Kontynencie. I wyniki ponownie są dwucyfrowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca tesli przekroczył prędkość o 100 km/h, bo śpieszył się do kina

62 proc. mniej Tesli w Wielkiej Brytanii. W Szwecji spadek o 81 proc.!

Tesla pobiła rekord w Wielkiej Brytanii. Z tego rekordu Musk nie będzie się jednak cieszył. Bo na wyspach sprzedaż marki spadła w kwietniu 2025 r. o 62,1 proc. Co gorsze, na minusie są praktycznie wszystkie najważniejsze rynki Tesli w Europie. Producent zaliczył spadek zainteresowania autami także m.in. w:

Szwecji o 80,7 proc.

Holandii o 73,8 proc.

Danii o 67,2 proc.

Francji o 59,4 proc.

Belgii o 55 proc.

Niemczech o 46 proc.

Hiszpanii o 36 proc.

Jedynymi plusowymi wyspami w Europie dla Tesli pozostaje Norwegia i Włochy. W pierwszym z krajów sprzedaż aut marki w kwietniu 2025 r. wzrosła o 11,8 proc. W drugim skok sięgnął 29,3 proc. Tyle że blisko 30-proc. wzrost we Włoszech oznacza nadal zbycie zaledwie 446 pojazdów... To o połowę mniej, niż przy 46-proc. spadku sprzedaje się w Niemczech.

Tesla brzytwy się chwyta? Przeceny, leasingi i budżetowy model

Tesli nie pomaga ani Musk, ani starzejąca się oferta modeli, ani aktywność marek konkurencyjnych i ich innowacje, ani ataki Huti na statki przewożące pojazdy. Sytuacja staje się jednak naprawdę tragiczna. Co miliarder może zatem na to poradzić? Tonący brzytwy się chwyta. Brzytwą w przypadku Tesli ma się stać budżetowy model. Amerykańska marka ma pomysł na wprowadzenie do oferty "odchudzonej" wersji popularnego Y-ka. Ten miałby zaoferować mniej, ale za dużo mniej. Miałby się stać motorem napędzającym sprzedaż.

Plan jest. Jego realizacja wychodzi jednak nieco gorzej. Bo samochód ma spore opóźnienie we wdrażaniu do produkcji. Tesla posiłkuje się zatem innymi metodami. Stara się oferować rabaty na samochody i atrakcyjne formy finansowania zakupu. Dla przykładu nabywcy w Polsce mogą zdecydować się na leasing z 2.49% RRSO. W USA natomiast Model Y RWD można kupić za kwotę niższą o 4 tys. dolarów.