Niemcy ostrzegają. Na tych oponach może być niebezpiecznie na drodze

Opony terenowe są coraz modniejsze, głównie wśród właścicieli kamperów, SUV-ów i pickupów. NIe tylko obiecują jazdy w terenie, ale również mają dawać sobie radę podczas jazdy po zwykłych drogach. Niemiecki ADAC postanowił sprawdzić, jak sobie radzą na utwardzonej nawierzchni. Nasi zachodni sąsiedzi nie mają dobrych wieści.

Opony terenowe są mniej bezpieczne

Opony terenowe (AT) pod względem bezpieczeństwa nie są dobrym wyborem na nawierzchniach utwardzonych. ADAC przetestował osiem opon terenowych w rozmiarze 225/65 R17. Całoroczna opona do samochodu osobowego z symbolem płatka śniegu służyła jako punkt odniesienia. Czemu? Opony terenowe w teście również mają symbol płatka śniegu, co oznacza, że ??można ich używać również w zimowych warunkach drogowych.

Jak pokazują wyniki, żadna z opon AT nie otrzymała oceny „dobrej" w klasyfikacji ADAC, a wyniki na suchym i mokrym asfalcie były, delikatnie mówiąc "otrzeźwiające". Tylko na pokrytych śniegiem drogach dwa rodzaje opon mogły przynajmniej zbliżyć się do opony referencyjnej. Co więcej, ADAC nie może polecić żadnej z testowanych opon. Jednakże nawet spośród nich jest zwycięzca i wyraźny przegrany.

Jaka marka "wygrała" w teście ADAC?

Zwycięzcą testu jest Yokohama Geolandar A/T G015 z ogólną oceną 2,9 – ale jej ogólna ocena jest również znacznie niższa od opony referencyjnej (2,1). Na końcu listy znajduje się BF Goodrich Trail Terrain T/A, która otrzymała ocenę „słabą" (5,4) z powodu rażących słabości w warunkach mokrych.

Największą wadą wszystkich modeli jest ich słabe hamowanie na mokrych drogach. W porównaniu z oponami do samochodów osobowych droga zatrzymania jest wyraźnie dłuższa. Nawet najlepsza z opon AT w tej kategorii (Falken), ma drogę hamowania o sześć metrów dłuższą niż opona referencyjna.

Opona BF Goodrich jest znacznie słabsza w hamowaniu na mokrej nawierzchni, potrzebuje 48,8 metra, aby zatrzymać się z prędkości 80 km/h. Niedociągnięcia są również widoczne w prowadzeniu i wydajności podczas aquaplaningu. Chociaż modele te mogą się sprawdzić na śniegu i żwirze (jak Matador MP72, który świetnie radzi sobie z przyczepnością na luźnych nawierzchniach) opony te są używane głównie na drogach asfaltowych.

Testy przeprowadzone podczas ruszania na mokrej łące pokazują, że opony całoroczne nie sprawdzają się lepiej niż opony dedykowane do każdej pory roku. Niemniej testerzy, byli w stanie wykazać, że opony całoroczne sprawdziły się w tej sytuacji równie dobrze, jak opony terenowe. Ważniejsze jest, jaki rodzaj napędu ma samochód.

ADAC zaleca, aby osoby, które tylko okazjonalnie wybierają się w teren, jeździły bezpiecznie na wysokiej jakości oponach całorocznych. Opony terenowe są tylko dla tych, którzy często jeżdżą w terenie, ale nawet oni powinni ostrożnie wybierać ogumienie.