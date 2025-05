Pierwszy na świecie spawany most drogowy stoi w Polsce. Teraz walczą o jego przyszłość

Gdzie powstał pierwszy spawany most drogowy na świecie? W Polsce, a dokładniej w Maurzycach na rzece Słudwi, obok DK92 między Łowiczem i Kutnem. Urząd Marszałkowski w Łodzi, poinformował, że Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej złożył wniosek o wpisaniu przeprawy na krajową listę pomników historii.

Co to za most?

Most w Maurzycach jest wyjątkowy na skalę światową. Jest to pierwszy most, który został wykonany w technologii spawania, a nie nitowania. Powstał w 1928 roku, jako projekt prof. Stefana Bryły. Ma on 27 m długości i 6 m szerokości. Jak przekonują wnioskodawcy, most ten był prekursorem nowoczesnego budownictwa stalowego. Spawanie zastąpiło w tamtym momencie mniej trwałe i bardziej czasochłonne nitowanie.

W 1995 roku most w Maurzycach został wpisany na listę zabytków. Uznanie go za pomnik historii nadałoby mu jeszcze wyższej rangi. Całą inicjatywę wspiera łódzki oddział GDDKiA.

Wnioskodawcy mają nadzieję, że wpisanie mostu na listę spowoduje, że przeprawa zostanie w przyszłości dostosowana do celów edukacyjnych i turystycznych. Byłby to też element, który wsparłby lokalną turystykę. Turyści mogliby również przy okazji odwiedzin mostu zajechać do Łowicza lub pobliskiego skansenu w Maurzycach.

Kim był prof. Stefan Bryła?

Jednak w województwie łódzkim są w sumie dwa mosty zaprojektowane przez prof. Stefana Bryłę. Pierwszy wspomniany powyżej w Maurzycach, a drugi w Retkach niedaleko Łowicza.

Prof. Stefan Bryła był polskim inżynierem, prekursorem spawalnictwa, nauczycielem, naukowcem i patriotą. Nie zajmował się jednak wyłącznie mostami. Jest autorem wielu architektonicznych projektów z okresu międzywojennego. To spod jego ręki wyszły projekty Muzeum Narodowego i Wojska Polskiego w Warszawie, wieżowiec Prudential - również w Warszawie czy biurowiec PZU w Łodzi.