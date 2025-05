Nowy most w Głuchołazach wytrzyma więcej. Zmiany w przyjętych planach

Dotychczasowy, jeszcze niedokończony most nad rzeką Biała Głuchołaską został zniszczony przez powódź z września zeszłego roku. Co ciekawe, był on tak zaprojektowany, by wytrzymać napór wody większy od tego zanotowanego podczas powodzi z 1997 roku. Niestety, zeszłoroczny kataklizm dotkliwie zweryfikowała plany projektantów. Z tego też względu zrezygnowano z budowy w dotychczasowej formie. Właśnie zaprezentowano projekt nowej konstrukcji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowy most w Głuchołazach. Konstrukcja zostanie odpowiednio wzmocniona

Projektanci wyciągnęli wnioski z wrześniowej katastrofy i wprowadzili do projektu nowego obiektu stosowne poprawki. Nowy most będzie w stanie wytrzymać przepływ wody, który odnotowano podczas zeszłorocznej powodzi i nie zostanie uszkodzony nawet wtedy, gdy woda przekroczy poziom jezdni. Wszelkie prace zostały już zakończone, dzięki czemu jeszcze na początku kwietnia do ministra rozwoju i technologii złożono wniosek o zmianę decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla nowego mostu.

Projekt nowego mostu w Głuchołazach. Fot. GDDKiA

Nowy obiekt będzie miał jednoprzęsłową budowę. Oznacza to, że w samym korycie rzeki nie będzie podpór, co dodatkowo uchroni przeprawę w przypadku wystąpienia powodzi. Będzie to most łukowy o długości 52 m i szerokości 17 m z jezdnią o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, projekt mostu uwzględnia rekomendacje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDIM), spełnia wszelkie warunki wskazane przez administratora rzeki (PGW Wody Polskie), a nawet odpowiada wytycznym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Za nowy projekt odpowiada firma Mostopol z Opola. Budowa obiektu powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Dotychczasowy most zniszczony przez wrześniową powódź. Rekordowy przepływ wody

Co się tyczy obiektu, który uległ zniszczeniu podczas ubiegłorocznej powodzi, został on zaprojektowany z myślą o warunkach hydrologicznych znanych z powodzi w 1997 roku. Jak się jednak okazało, to nie wystarczyło. Według danych GDDKiA, w 1997 roku wodowskaz w czeskich Mikulovicach zanotował przepływ wody rzędu 240 m3/s, natomiast w 2024 roku był on niemal dwukrotnie większy i osiągnął rekordowe 430 m3/s. Przełożyło się to na zdecydowanie wyższy poziom rzeki w Głuchołazach – w czasie ostatniej powodzi był on o około 1,5 metra wyższy niż w 1997 roku.