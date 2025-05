Koniec czekania. Jest już wykonawca ostatniego odcinka drogi ekspresowej z Wrocławia

Odcinek trasy S8 Łagiewniki — Niemcza jest jednym z sześciu fragmentów trasy szybkiego ruchu z Wrocławia do Kłodzka. Był to też ostatni fragment, który nie miał podpisanej umowy. Jest to o tyle zaskakujące, bo oferty na wspomnianą część zostały otwarte w marcu ubiegłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Niebezpieczny wypadek na obwodnicy Lublina. Nie popełnij tego błędu!

Polbud Pomorze zostało zdetronizowane

Jak już zostało wspomniane, pod koniec marca 2024 roku zostały otwarte oferty na budowę trasy Łagiewniki — Niemcza. Tego samego roku w sierpniu zaprezentowano najkorzystniejszą ofertę, która należała do firmy Polbud Pomorze.

Jednak od decyzji GDDKiA wpłynęły odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do sądu. Podmiotem, który zakwestionował wybór, była firma Budimex. Co prawda, Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu tego roku oddalił skargę wykonawcę, ale GDDKiA i tak postanowiło unieważnić poprzednią decyzję i ponownie przeanalizowało oferty, które wpłynęły.

Budimex nowym wykonawcą fragmentu S8 z Wrocławia

Nowym wykonawcą spornego odcinka został Budimex. Firma wyceniła swoje prace na 384 mln zł. Wcześniej wybrany Polbud zaoferował wykonywanie prac za ponad 331 mln zł. Druga z firm jednak nie złożyła w przewidzianym terminie oświadczenia lub środka dowodowego potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Z tego powodu ich oferta została odrzucona.

Odcinek trasy S8 Łagiewniki — Niemcza ma długość 9,3 km, który będzie budowany w nowym miejscu. Docelowo ma to być dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstanie do tego jeszcze 25 obiektów inżynierskich. Wykonawca będzie musiał również wybudować węzeł Niemcza oraz MOP Kietlin.