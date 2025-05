Na ważnej trasie ekspresowej powstaje imponująca konstrukcja. Pierwsza taka w Polsce

Na budowie drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik praca wre. Budowniczowie mają tu jednak co robić. Bo choć odcinek liczy zaledwie 23,5 km, aż 11 km zajmują tzw. obiekty inżynierskie. Na liście pojawiają się m.in. wiadukty, mosty, estakady, tunele, przejścia dla zwierząt czy przepusty nad ciekami wodnymi.

REKLAMA

Zobacz wideo

Na drodze S19 powstaje największa estakada w Polsce

Budowa fragmentu S19 między Babicą a Jawornikiem będzie kosztować w sumie blisko 1,3 mld zł. Tak wysoka kwota to w dużej mierze zasługa jednej z estakad. Nie będzie to zwykły obiekt, a największa estakada w Polsce.

Estakada o oznaczeniu ES-26 usytuowana jest pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Konstrukcja zostanie wsparta na ośmiu przęsłach, ma mieć 1082 m długości i 29 m szerokości. Jednocześnie w jednym z punktów jej wysokość sięgnie 80 metrów. To niewiele mniej od Kościoła Mariackiego w Krakowie. A na tym imponujące dane się nie kończą. Jak informuje GDDKiA, "warto wspomnieć o wysokości konstrukcyjnej ustroju nośnego, która maksymalnie wynosi 12,5 m. Łatwo sobie wyobrazić zatem, że mógłby się tam zmieścić dom jednorodzinny lub… cztery słonie stojące jeden na drugim."

Do budowy estakady ES-26 zużytych zostanie ponad 80 tys. m3 mieszanek betonowych różnych klas oraz 16 tys. ton stali.

To będzie przepiękna autostrada. Kierowcy w Polsce jeszcze nigdy nie jechali na takiej wysokości Fot. GDDKiA

Kiedy kierowcy pojadą największą estakadą w Polsce?

Umowa na budowę drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik zakłada, że prace zostaną wykonane w ciągu 26 miesięcy. 26 miesięcy, przy odliczeniu okresów zimowych, a więc czasu od 1 grudnia do 31 marca. To oznacza mniej więcej tyle, że trasa powinna uzyskać pozwolenie na użytkowanie we wrześniu 2026 r. Realizacja odbywa się w systemie "projektuj i buduj". Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy wynosi 1 253 370 000 zł.

Ukończenie tego fragmentu jest newralgiczne z drogowego punktu widzenia. Ekspresówka S19 ma mieć bowiem kluczowe znaczenie komunikacyjne dla wschodniej ściany kraju. Jej projektowana długość wynosi 570 km. Ma przebiegać od granicy z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej do granicy ze Słowacją w Barwinku. Aktualnie przejezdnych jest jakieś 150 km.