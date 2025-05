Oznakowanie w innych krajach może przysporzyć nam sporo trudności. Mimo że w Unii Europejskiej wiele znaków jest już ujednoliconych, to wciąż zdarza się, że Polacy nie wiedzą, o co chodzi. Podobnie może być w przypadku tych, którzy podróżują po zachodnich Niemczech. Tym razem chodzi o napis "überwachung handyverbot" i rysunek kamery skierowanej w dół. Co oznacza? Mowa o zakazie używania telefonu komórkowego. Zignorujesz? Lepiej uważaj.

Jaki mandat w Niemczech za rozmowę przez telefon? O tym systemie nie wszyscy widzą

Mandat za niedostosowanie się do tego znaku może wynieść nawet 100 euro i 1 punkt karny. Korzystanie ze smartfona podczas jazdy samochodem odwraca uwagę od ruchu ulicznego. W poważnych przypadkach działanie może mieć skutek śmiertelny. Nadrenia-Palatynat wykorzystuje mobilne fotoradary do ścigania niesfornych kierowców.

Przez długi czas policji trudno było złapać winnych na gorącym uczynku i karać ich za przewinienie. Teraz jednak dzięki technologii ma się to zmienić. Nowelizacja tamtejszej ustawy o policji umożliwia wykorzystanie tzw. systemu Monocam.

Działanie kamery jest proste. Robi zdjęcia przez przednią szybę samochodu, jeśli wykryje podejrzane działanie. Działa o każdej porze dnia i nocy, w każdych warunkach pogodowych. Następnie przeszkoleni policjanci oceniają obrazy, ponieważ nie wszystkie są wyraźne. Na tej podstawie wystawiane są mandaty.

Dlaczego nie powinienem korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdu? Ryzyko jest spore

Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem naraża na niebezpieczeństwo nie tylko nas, lecz także innych uczestników ruchu. Wysyłanie wiadomości czy połączeń telefonicznych może być nawet jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Działania wprowadzone w Niemczech mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez kontrolę. Możliwe, że za jakiś czas system pojawi się też w innych krajach.