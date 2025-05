Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i diesla po majówce

Już odczuwamy bardzo korzystne zmiany. Tegoroczna majówka stoi pod znakiem znaczących obniżek cen paliw. Ceny spadły średnio ok. 6 groszy za litr popularnej benzyny czy diesla. Znaczącą zmianę odczuli także kierowcy samochodów z instalacją gazową. Wystarczyło kilka groszy obniżki, by w wielu punktach tankowania udało się zejść poniżej 3 zł za litr.

Tegoroczna majówka wypada korzystnie w porównaniu z tym co miało miejsce rok temu. Według szacunków biura e-petrol ceny najpopularniejszych paliw są w tym roku o ok. 15 proc. niższe niż w maju 2024 r. Zmiana znacząca. A wygląda na to, że będzie jeszcze lepiej.

Średnie ceny paliw tuż przed majówką 2025 r. (dane biura e-petrol)

Benzyna 95. 5,82 zł/l

Benzyna 98. 6,61 zł/l

Diesel. 5,89 zł/l

Autogaz. 2,99 zł/l

Analitycy e-petrol przewidują, że tuż po majówce będzie jeszcze korzystniej. Kolejnych kilka groszy na litrze zaoszczędzimy przy tankowaniu obu rodzajów benzyn czy oleju napędowego. Najprawdopodobniej nieznacznie staniej autogaz. W tym przypadku zmiana będzie jednak tylko symboliczna.

Prognozowane średnie ceny paliw tuż po majówce 2025 r. (dane biura e-petrol)

Benzyna 95. 5,76 – 5,88 zł/l

Benzyna 98. 6,51 – 6,53 zł/l

Diesel. 5,81 – 5,93 zł/l

Autogaz. 2,92 – 2,98 zł/l

Obniżki cen to wedle raportu analityków konsekwencja przedłużającego się globalnego konfliktu handlowego i skromniejszej aktywności gospodarczej. Niepokojące statystyki dotyczą m.in. Chin, gdzie wskaźnik aktywności przemysłowej znalazł się na dość niskim poziomie (takiego spadku nie notowano przez ostatnie 16 miesięcy). A to nie wszystko.

Twórcy raportu wskazują na spekulacje związane z nowymi planami produkcji ropy przez kraje OPEC+. Wspomina się o kolejnym zwiększeniu wydobycia, co oznacza pogłębienie problemu nadpodaży i dalszego spadku notowań ropy. Bank Barclays wskazuje nawet na nadwyżkę w wysokości nawet 1 mln baryłek dziennie