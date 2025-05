Stało się. Brytyjczycy ograniczają dostawy samochodów do USA. Agent nie będzie zadowolony

Jak Aston Martin to James Bond, nieprawdaż? Trudno o lepsze skojarzenie. Choć brytyjska marka nie narzeka na sławę i zainteresowanie klientów to jednak cła wprowadzone przez administrację USA to już problem nawet dla tak znanego producenta. Okazuje się, że Brytyjczycy przygotowali się zadziwiająco dobrze na armagedon wywołany przez Donalda Trumpa.

Aston Martin przyznał, że ograniczy dostawy nowych samochodów do USA (a ten kraj odpowiada aż za 1/3 przychodów firmy). A czy to zła wiadomość dla klientów w Ameryce? Nie do końca. Dopiero teraz firma przyznała, że zapobiegliwie zadbała o odpowiednie zapasy aut na kontynencie amerykańskim. Stąd już wcześniej zwiększono produkcję, aby dostarczyć jak najwięcej pojazdów przed zmianą przepisów. W konsekwencji dealerzy mają czym handlować przynajmniej do czerwca.

Brytyjczycy są pewni swego

A co dalej, gdy zapasy samochodów będą na wyczerpaniu? Firma uznała, że podzieli się kosztami amerykańskich taryf ze swoimi klientami. Aston Martin przejmie na siebie przynajmniej część podwyżki z powodu wyższego cła. Ile dokładnie? Tego nie ujawniono. Brytyjski producent wciąż jest jednak w nienajlepszej sytuacji finansowej. W raportach dalej wykazywane są straty. Niewielkim pocieszeniem jest to, że straty za pierwszy kwartał były wyraźnie niższe (ok. 79 mln funtów) niż prognozowano (wedle szacunków miało być aż 89 mln). Brytyjczycy są jednak pewni swego i przekonują, że prognozy na 2025 r. pozostają bez zmian, co oznacza znaczącą poprawę wyników. A to pozytywna wiadomość na tle takich koncernów jak Stellantis, Porsche czy Mercedes, które właśnie obniżyły swoje tegoroczne prognozy.

Dzięki sporym zapasom Aston Martin przyjął strategię na przeczekanie na rynku USA. A to akurat nie powinno dziwić biorąc pod uwagę nieprzewidywalność działań amerykańskiej administracji. Wiele wskazuje na to, że Donald Trump i jego urzędnicy jeszcze nie raz nas zaskoczą.