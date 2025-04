Miało być źle. Jest jeszcze gorzej. Krach w Rosji. Nawet bogacze mają problem

Nawet bardziej zamożni nabywcy samochodów w Rosji zaczynają odczuwać kryzys na rynku. Zgodnie z ponurymi prognozami (już w zeszłym roku wieszczono spore kłopoty) rynek nowych aut mocno się skurczył na początku 2025 r. Zapewne mało kto przypuszczał, że zmieni się tak mocno. W lokalnych mediach łatwo o słowa dno, krach i załamanie.

Skąd taki pesymizm w Rosji? Sprzedaż nowych samochodów spadła aż o 36 proc. na początku kwietnia 2025 r. (dane za pierwsze kilkanaście dni miesiąca). Od początku roku cały rosyjski rynek zmniejszył się o 27 proc. (w ujęciu kwartalnym). Jeszcze gorzej jest w segmencie premium który dotknął krach. Statystyki poszybowały bowiem ostro w dół. Dealerzy sprzedali aż o 50 proc. mniej samochodów niż w pierwszym kwartale 2024 r.

Chiny, Chiny, Chiny i dopiero potem Niemcy

Kto jeszcze utrzymuje się na rosyjskim rynku samochodów klasy premium? Po wycofaniu renomowanych zagranicznych marek z Federacji Rosyjskiej lukę szybko wypełnili Chińczycy (pierwsze trzy miejsca w 2025 r. należą do nich). Numer jeden to mało znana w Europie marka Exeed. W pierwszym kwartale 2025 r. zarejestrowano 4,5 tys. egz. samochodów tej marki. To o 58 proc. mniej niż rok temu. Na podium znalazł się jeszcze Tank (4,3 tys. sztuk co oznacza spadek o 33 proc.). Na trzecim miejscu uplasował się Lixiang z wynikiem 2,3 tys. samochodów (to aż 71 proc. gorszy rezultat).

Exeed Exlantix ET. Chińskie premium Exeed

Tuż za podium opanowanym przez Chińczyków znalazły się marki niemieckie, które trafiają do Federacji Rosyjskiej w ramach tzw. importu równoległego (przedsiębiorcy bez wiedzy zagranicznych koncernów ściągają nowe auta od dealerów z krajów takich jak Chiny, Kazachstan czy regionu Bliskiego Wschodu). Czwarte miejsce należy do BMW (2 tys. egz. i wynik niższy o 31 proc.). Pierwszą piątkę zamyka Mercedes (1,3 tys. egz. i spadek o 24 proc.).

Tank 500. Chińskie premium TANK

Li Auto L9 Li Auto

Lepszy depozyt niż trudno dostępny kredyt

Skąd takie załamanie w Rosji? Lokalna gospodarka mierzy się z rekordowo wysoką referencyjną stopą procentową (utrzymywana na poziomie 21 proc.). A to oznacza ograniczoną dostępność do kredytów i innych warunków finansowania zakupu samochodów (to szczególnie uderza w chińskich producentów, którzy wedle szacunków mają nawet 80 proc. sprzedaży aut poprzez kredyt). Dealerzy narzekają na problemy z rządowymi programami wsparcia a ekonomiści wspominają o odpływie pieniędzy i zwiększeniu popularności depozytów. Na dodatek kolejne prognozy są jeszcze bardziej pesymistyczne. Przewidywane są dalsze spadki nawet o 30-35 proc. A to nie koniec problemów.

Łada Iskra i Łada 2101 Łada

Okazuje się, że coraz częściej pojawiają się narzekania na współpracę z chińskimi producentami samochodów. Ci są zainteresowani tylko wysoką sprzedażą i nie przywiązują wagi do długofalowej współpracy z dealerami ani odpowiedniego wsparcia gwarancyjnego. Stąd dość częste i nieoczekiwane zmiany na rynku dealerskim, przez co w Rosji rosną zapasy niesprzedanych chińskich samochodów. Nie pomagają nawet wysokie rabaty powyżej pół miliona rubli. Chętnych jest jak na lekarstwo i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.