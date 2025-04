Szok. Uber może stracić nawet 70 proc. kierowców i kurierów

Praca kuriera lub kierowcy, w szczególności w takiej firmie jak Uber ma swoje zalety, ze względu na to, że jest mocno elastyczna. Unia Europejska może pomóc, aby firmy technologiczne, które zatrudniają ludzi miały jeszcze łatwiejsze narzędzia do ich przyjmowania. Może to się jednak odbić negatywnie na popularnej marce od przewozu osób. Wszystko zależy od formy wprowadzenia dyrektywy o pracy platformowej.

Zobacz wideo Dorota Olszewska: Mimo nowelizacji prawa o przewozach osób nie będzie bezpieczniej, ale na pewno drożej

Unia Europejska bała się technologii

Dotychczas władze Unii Europejskiej patrzyły z niechęcią na technologię i firmy, które się nią zajmowały. Jednak najpierw pandemia, a później wojna w Ukrainie sprawiły, że UE postanowiła trochę przychylniej spojrzeć na tę gałąź gospodarki, wykorzystujące najnowsze rozwiązania.

W efekcie, aby uczynić rynek europejski bardziej przyjazny i otwarty na zjawiska i firmy technologiczne, postanowiono wprowadzić szereg udogodnień, które miały pomóc krajom związkowym ściągać do siebie takie podmioty. Ułatwienia w kwestii RODO, upraszczanie procedur czy stopniowa deregulacja przepisów, sprawią, że będzie prościej wdrażać nowe rozwiązania, a z całą pewnością szybciej.

Uber się cieszy, ale...

Najważniejszą kwestią ma być wprowadzenie dyrektywy o pracy platformowej, z której takie firmy jak Uber się cieszą. Jak przekazała Kamila Sotomska, dla portalu Strefa Biznesu, widzą w nowych przepisach możliwość rozwoju dla osób z nimi współpracujących, czyli dla kierowców i kurierów. Wspomniana dyrektywa pozwoli rozwinąć się platformie, a także zapewnić lepsze warunki współpracy dla osób zatrudnionych przez Ubera.

Lecz tam, gdzie jest światło, jest również cień. Uber ma pewne obawy związane z wejściem nowych przepisów, a przynajmniej do ich formy. Firma twierdzi, że jeśli nowe przepisy będą miały bardzo sztywną formę, to aż 70 proc. ich pracowników może zrezygnować ze współpracy.

Czemu? Otóż najmocniejszą stronę współpracy z platformą był elastyczny wymiar pracy dla kierowców. Jeśli dyrektywa wejdzie w sztywnej formie, wtedy kierowcy będą musieli być zatrudnieni na etat, co przestaje im się opłacać, zwłąszcza jeśli jazda dla Ubera byłą dodatkową formą dorobienia. Czas pokaże, jak to się skończy.