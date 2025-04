Ruszasz autem na majówkę? Oto pułapki na kierowców. Najnowsza mapa odcinkowych pomiarów prędkości

OPP, czyli Odcinkowe Pomiary Prędkości to coraz częściej wykorzystywana forma kontroli kierowców. Jedziesz sobie spokojnie, aż mijasz tablicę informująca o zakończeniu pomiaru prędkości i zaczynasz się gorączkowo zastanawiać czy przekroczyło się prędkość, czy też nie. Warto sobie przypomnieć jak działa OPP, gdzie spotkamy podczas krajowych wojaży i jakie kary grożą za przekroczenie prędkości.

REKLAMA

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

Jak działa OPP?

Krótkie przypomnienie jak działa Odcinkowy Pomiar Prędkości. Zacznijmy od tego, że mowa tutaj o konkretnym odcinku drogi, który oznaczony jest specjalnym znakiem — niebieski prostokąt z wizerunkiem dwóch kamer. Taki sam znak, tylko że przekreślony jest na końcu odcinka kontrolowanego. Mowa tutaj o znakach D-51a i D-51b.

Użytkownik wjeżdżający na teren pomiaru ma robione zdjęcie z godziną przekroczenia bramek. Na zdjęciu znajdą się również informacje o prędkości, wyraźne zdjęcie tablic rejestracyjnych i modelu auta. Identyczne bramki znajdują się po przejechaniu kilku kilometrów. Tam również wykonywane jest zdjęcie. W tym momencie ma miejsce magia! Komputer weryfikuje, czy pojazd pokonał odcinek pomiarowy w odpowiednim czasie. Jeśli za szybko, to znaczy, że kierowca jechał z większą prędkością niż dopuszczalna i zdjęcie wysyłane jest do ITD w celu wystawienia mandatu, a jeśli wolniej lub w odpowiednim przedziale czasowym, wtedy zdjęcie jest usuwane.

Gdzie znajdują się Odcinkowe Pomiary Prędkości?

Ponieważ majówka 2025 za pasem, to warto znznajomić się z listą miejsc, gdzie możemy natknąć się na Odcinkowe Pomiary Prędkości. Jest to stan na 22.04.2025 r. Oto one:

Odcinkowy pomiar prędkości woj. zachodniopomorskie

Droga nr 93, Tunel w Świnoujściu (Wolin – Uznam), powiat Świnoujście, długość 1,48 km

DW151, Łubianka – Brynka, długość: 7 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. pomorskie

Droga nr 216, Rekowo Górne, gmina Reda, powiat wejherowski, długość 1,6 km

DW211, Borowo ul. Gdańska – Turystyczna, powiat kartuski, długość 1,4 km

DK20, Borcz – Babi Dół, długość: 2,7 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. warmińsko-mazurskie

Droga nr 16, Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, długość 5,03 km

Droga nr 59, Gwiazdowo, gmina Piecki, powiat mrągowski, długość 5,6 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. podlaskie

DW678, Łupianka Stara – Baciuty, długość: 8 km

Droga nr 19, Zwierki – Zabłudów, gmina Zabłudów, powiat białostocki, długość 3,8 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. lubuskie

Droga nr 132, Witnica, gmina Witnica, powiat gorzowski, długość 3,1 km

Droga nr 32, Sulechów, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, długość 3 km

Droga nr 12, Szlichtyngowa – Górczyna, Szlichtyngowa gm. miejsko-wiejska, powiat wschowski, długość 2,5 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. wielkopolskie

Autostrada A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Komorniki (w obu kierunkach), długość: 7 km

S11, Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica, długość: 7 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. kujawsko-pomorskie

DW251, Pakość – Inowrocław, długość: 5 km

A1, Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek, długość: 12 km

DK16, Rogoźno Zamek – Kłódka, długość: 2,9 km

A1, Węzeł Siemionki – MOP Strzelce, w obu kierunkach. długość: 2,9 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. mazowieckie

DW719, Kanie – Otrębusy, długość 2,3 km

Droga nr 60, Karniewo, gmina Karniewo, powiat makowski, długość 1,8 km

S8, Wyszków, długość: 2,9 km

Droga nr 50, Sochaczew, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski, długość 2,9 km

S8, Warszawa Konotopa-Bemowo, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 3 km

S8, Warszawa Łabiszyńska-Piłsudskiego, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 4 km

Droga nr 50, Strachówka, gmina Strachówka, powiat wołomiński, długość 2,7 km

S2, Warszawa Południowa obwodnica tunel, długość 2,8 km

Droga nr 2, Zakręt, gmina Sulejówek, powiat miński, długość 1,5 km

DK50, Mszczonów, długość 2,4 km

DK50, Ostrowiec, długość: 7 km

DK50, Regut, gmina Kołbiel, powiat otwocki, długość 2,75 km

S7, gmina Białobrzegi, powiat białobrzeski, długość 14 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. dolnośląskie

A4, od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie (w obu kierunkach), długość 8 km

S3, tunel – Sady Górne i Nowe Bogaczowice, długość: 2,1 km, dopuszczalna prędkość: 80 km/h

Wrocław, al. Jana III Sobieskiego, długość: 2,6 km

DW403, Bierzów – Przylesie, długość: 2,1 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. łódzkie

Droga nr 74, Biała Pierwsza – Biała Rządowa, długość 4,5 km

Droga nr 74, Kluki, gmina Kluki, powiat bełchatowski, długość 1,4 km

DW485, Jadwinin – Pawlikowice (Bychlew), długość 2,1 km

S14, Dobroń – Pabianice Płn., w obu kierunkach, długość: 5 km

Łódź, ul. Chocianowicka, długość: 3 km

Droga nr 48, Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, długość 2,15 km

Droga nr 72, Złota, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, długość 3,3 km

DK70 Mokra Prawa, długość: 2,6 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. lubelskie

Gołąb, DW801, długość: 5 km

Droga nr 82, Łuszczów Pierwszy, gmina Wólka, powiat lubelski, długość 2,88 km

Droga nr 82, Łęczna – Turowola, gmina miejsko-wiejska Łęczna, powiat łęczyński, długość 3,9 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. opolskie

Droga nr 94, Łosiów, gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, długość 2,2 km

DW416, Kietlice – Klisino, powiat głubczycki, długość 2,5 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. śląskie

Droga nr 78, Gorzyce, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, długość 0,9 km

DW929, Jankowice – Świerklany, długość: 1,7 km

Droga nr 78, Wilcza, gmina Pilchowice, powiat gliwicki, długość 2,2 km

DK88, Gliwice, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, długość 2,9 km

DK88, Zabrze, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, długość: 7 km

Droga nr 11, Tarnowskie Góry, gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, długość 1 km

Mikołów, ul. Gliwicka, długość: 1,3 km

DW902, Katowice, Trasa Renców N. i J (DTŚ), długość: 1,3 km, dopuszczalna prędkość: 80 km/h

DW935, Suszec

Odcinkowy pomiar prędkości woj. świętokrzyskie

Droga nr 74, Radlin, gmina Górno, powiat kielecki, długość 3,99 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. małopolskie

Droga nr 7, Tunel na Zakopiance, gmina Jordanów, powiat suski, długość 2,06 km

Droga nr 94, Tarnów, gmina Tarnów, powiat tarnowski, długość 4,38 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. podkarpackie

DK94, Podgrodzie, długość: 1,44 km

DK9, Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski, długość 1,8 km

Droga nr 871, Stalowa Wola – Jamnica, gmina Stalowa Wola, powiat stalowolski, długość 6,5 km

Droga nr 9, Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, długość 3,4 km

Rzeszów, ul. Dębicka, długość: 3,9 km

DW835, Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka, długość: 3 km

DK19, Lutcza, długość: 1,7 km

Droga nr 19, Iskrzynia, gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, długość 1,39 km

DK19, Dukla, Trakt Węgierski, długość: 1,5 km

Co grozi za przekroczenie prędkości w OPP?

Skoro już wiemy, jak działa i gdzie funkcjonuje OPP, to teraz rzućmy okiem na kary za przekroczenie prędkości i nie tylko. Ta forma nadzoru kierowców nie różni się od zwykłego fotoradaru. Co za tym idzie, wysokość mandatów jest taka sama, jak w każdym innym przypadku:

przekroczenie prędkości o 11-15 km/h - 100 zł;

przekroczenie prędkości o 16-20 km/h - 200 zł;

przekroczenie prędkości o 21-25 km/h - 300 zł;

przekroczenie prędkości o 26-30 km/h - 400 zł;

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h - 800 zł;

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h - 1000 zł;

przekroczenie prędkości o 51-60 km/h - 1500 zł;

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h - 2000 zł;

przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej - 2500 zł;

rozmowa przez telefon podczas jazdy - 500 zł.

Mając tę wiedzę możemy teraz bezpiecznie ruszyć na podóbuj polskich dróg podczas majówki 2025.