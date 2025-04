Był parking, nie ma parkingu. Na środku placu budowy pozostało jedno auto

Kierowca zaparkował czarne BMW serii 1 na dużym parkingu przed marketem w Łodzi. I zostawił auto w tym miejscu. Zostawił na co najmniej dwa lata. Ponad 24 miesiące to wystarczający okres, aby w przestrzeni urbanizacyjnej wiele się zmieniło. Tak właśnie jest w tym przypadku. Market i parking zniknęły. Od stycznia zeszłego roku na tym terenie trwa bowiem budowa nowego osiedla mieszkaniowego.

Policja nie przyjmie zgłoszenia. Bo teren jest prywatny...

Właściciel BMW wyparował. Nie wiadomo co się z nim dzieje. Wiadomo jedynie, że nie jest zainteresowany autem. Budowa osiedla w żaden sposób nie zachęciła go do odebrania pojazdu. Deweloper ma zatem poważny problem, bo:

na środku placu budowy stoi niewielki placek asfaltu, na którym stoi zaparkowane BMW. Cudze BMW, z którym nie do końca wiadomo, co da się zrobić.

służby odmawiają odholowania pojazdu. Straż miejska i policja twierdzą, że jest to teren prywatny. To zatem też prywatny problem dewelopera. To on musi ustalić właściciela pojazdu i zmusić go do usunięcia auta.

Jak informuje TVN24, "wykonawca budowy na własną rękę stara się namierzyć właściciela pojazdu. Na razie nieskutecznie." Inwestycję realizuje firma Archicom.

Deweloper na własną rękę ustala dane właściciela. Na razie niewiele to daje

Deweloper zbyt słabo się stara? Prawda jest taka, że ma dość ograniczone narzędzia. Nie może bowiem złożyć wniosku do CEPiK, w którym poprosi o dane właściciela. Takie pismo zostałoby odrzucone przez zarządcę ewidencji. Może zatem starać się korzystać z alternatywnych metod. Dlatego w pobliżu budowy i na stojącym aucie rozwiesza ogłoszenia z prośbą o kontakt. Na razie żadnego kontaktu ze strony właściciela BMW jednak nie było...

Firmę Archicom gonią jednak terminy. Musiała zatem zacząć demontować powierzchnię parkingu. Na tym placu będzie się odbywać budowa kolejnego obiektu. Auto nie może jednak stać tu w nieskończoność. Co zatem dalej? "Kiedy nie będziemy mogli już wykonywać innych prac, a ten moment się bardzo szybko zbliża, przeniesiemy auto na należący do nas parking. Tam pojazd będzie czekał na swojego właściciela. Nie mamy innego wyjścia" – powiedział TVN24 Radosław Górecki, rzecznik firmy Archicom.