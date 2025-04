Volvo Cars otrzymało ważną nagrodę. To pierwsza taka sytuacja w historii

Wzięto pod uwagę działania, takie jak integracja w miejscu pracy, projektowanie samochodów z myślą o pasażerkach oraz kampanie reklamowe prowadzone bezpośrednio do nich. Od lat Volvo konsekwentnie w swoich działaniach bierze pod uwagę kobiety.

Inwestują w rozwój i wsparcie kobiet w motoryzacji. Nagroda jest zdecydowanie zasłużona

Korporacja zatrudnia wyjątkowo dużo kobiet na kluczowych stanowiskach inżynierskich i zarządczych. Od 1995 roku w testach bezpieczeństwa ciężarnych pasażerek wykorzystuje manekiny „w ciąży". W 2001 roku stworzono pierwszego wirtualnego manekina w ciąży, by wykorzystywać do symulacji testów zderzeniowych. Od 2023 roku współpracuje z organizacją Girls Who Code, by wyrównywać szanse uzdolnionych informatycznie dziewcząt.

Nagroda Sandy Myhre Award, swoje imię zawdzięcza dziennikarce motoryzacyjnej, która w 2009 roku ufundowała WWCOTY.

Sandy Myhre to dziennikarka motoryzacyjna, która zajmowała się relacjonowaniem wyścigów ze wszystkich najważniejszych torów na świecie. Jako pierwsza kobieta została członkinią organizacji zrzeszającej dziennikarzy motoryzacyjnych z Nowej Zelandii. Była również pierwszą kobietą, która została członkinią, a następnie prezeską stowarzyszenia zajmującego się mediami motoryzacyjnymi w Nowej Zelandii. Zdobyła wiele nagród związanym z dziennikarstwem, a także napisała kilka książek.

Decyzję o przyznaniu tej nagrody właśnie Volvo podjęło 82 dziennikarek motoryzacyjnych z 55 krajów.

Tworzą one jedyne na świecie w pełni kobiece jury w branży motoryzacyjnej. Doceniły one konsekwentne działania Volvo, które od lat promuje równość płci – zarówno wewnątrz firmy, jak i w projektowanych przez siebie rozwiązaniach. Przyznanie nagrody Sandy Myhre Award to nie tylko wyraz uznania dla działań Volvo, ale także sygnał dla całej branży: równość i inkluzywność mają kluczowe znaczenie dla przyszłości motoryzacji.