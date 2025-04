Ten remont sparaliżuje Kraków. Kierowcy odliczają dni do drogowego armagedonu

Most Grunwaldzki w Krakowie to ważny punkt, przez który przejeżdża tysiące samochodów, rowerów i przechodzi pieszych. Widać z niego doskonale Wawel. Niestety wąskie gardło zaraz za nim skutkuje tym, że i tak trudno przemieszczać się za jego pomocą, ale nie zmienia to faktu, że jest ważnym elementem infrastruktury. Już 10 maja rusza jego remont, który będzie skutkować dużymi utrudnieniami.

Co będzie zmieniane na moście Grunwaldzkim?

Remont mostu będzie dotyczyć zarówno drogi, jak i wszystkich innych elementów z nim związanych np. rur ciepłowniczych. Po ich odkryciu i wymianie ponownie ruszą drogowcy, którzy m.in. wymienią asfalt, naprawią płytę betonową, zainstalują nowe oświetlenie, wymienią krawężniki oraz zamontują nowe torowisko. Co jednak najbardziej istotne, przez cały czas most będzie dostępny dla ruchu pieszego i rowerowego.

Remont jest efektem ekspertyzy przeprowadzonej przez Politechnikę Krakowską w 2024 roku. W dokumencie stwierdzono, że most jest w fatalnym stanie. Poprzez osadzanie się przeprawy od 1972 roku.

Jakie utrudnienia czekają mieszkańców Krakowa i turystów?

Na czas przebudowy mostu, Kraków czeka istna apokalipsa. Gdy przeprawa będzie remontowana, będzie trzeba wprowadzić zmianę w organizacji ruchu. W okolicy ICE Kraków, przy ul. Monte Cassino, powstanie tymczasowy przystanek tramwajowy. Tramwaje będą jeździć od ul. Kapelanka. Składy poruszające się ul. Dietla zostaną przekierowane na ul. Krakowską, natomiast na ul. Dietla ma powstać miejsce do zawracania dla pojazdów.

To jednak nie koniec utrudnień. Ruch komunikacji miejskiej zostanie przerzucony na ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej. Miasto planuje również wprowadzić komunikację zastępczą. Linia tramwajowa będzie kursowała z „Czerwonych Maków P+R" do „Ronda Grunwaldzkiego", z kolei autobusy z Łagiewnik będą poruszać się przez rondo Grunwaldzkie do pętli na „Powiślu – Nowy Świat". Powstanie także linia 784, jako wydłużenie trasy przejazdu autobusu 184

Objazd newralgicznego punktu dla samochodów wyznaczono trzecią obwodnicą miasta, czyli ulicami Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Auta wjeżdżające do Krakowa od północy przez Aleję 29 Listopada będą kierowane na Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Remont mostu Grunwaldzkiego potrwa do lutego/marca 2026 roku. Inwestycja pochłonie 15,5 mln zł.