Stało się. Są już pierwsze umowy na drogi wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wśród sygnatariuszy znajdują się m.in. Mirbud i Kobylarnia, Budimex, Porr, Mostostal Warszawa, Strabag, Intercor, Polaqua, Trakcja oraz konsorcja: Unibep i Trac Tec Construction, Kolin Insaat i Kolin Polska, Rubau Polska i Terlot, Polbud-Pomorze i Dogus Insaat ve Ticaret, a także NDI i Duna Polska. Co w praktyce oznacza podpisanie umów? Wymienione firmy uzyskały prawo do ubiegania się o konkretne zlecenia w uproszczonym trybie. Można to porównać do kwalifikacji do zamkniętego przetargu – firmy będą mogły startować w wewnętrznych konkursach na wykonanie poszczególnych odcinków dróg. Dopiero po wygraniu takich mini-przetargów dostają zielone światło na rozpoczęcie pracę w terenie.

14 wykonawców dróg do CPK. Inwestycje warte miliardy

Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, wartość planowanych prac, które będą zlecane na podstawie umów ramowych, to około 2,28 miliarda złotych netto. Każda umowa zawarta została na okres 72 miesięcy. W tym czasie wykonawcy będą mogli otrzymywać zlecenia na konkretne zadania związane z realizacją infrastruktury drogowej wokół CPK.

Do wykonania jest ok. 90 kilometrów dróg – zarówno zupełnie nowych odcinków, jak i przebudowy już istniejących. W ramach planowanych inwestycji przewidziano m.in. budowę węzła Baranów na autostradzie A2 po wschodniej stronie przyszłego portu lotniczego oraz węzła CPK Wschód, który zapewni bezpośredni dojazd do terminala. Przebudowany zostanie również fragment drogi krajowej nr 50 – od skrzyżowania w miejscowości Cyganka do węzła Wiskitki.

Centralny Port Komunikacyjny. Kiedy wystartuje z niego pierwszy samolot?

Centralny Port Komunikacyjny, który ma stać się jednym z największych hubów transportowych w centralnej części Europy, planowany jest jako ośrodek integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W pierwszym etapie ma obsługiwać do 40 milionów pasażerów rocznie. Według zapowiedzi rządu, pierwszy samolot ma wystartować z CPK w 2032 roku, choć pierwotnie zakładano wcześniejszy termin. Obecnie trwają przygotowania środowiskowe, prace projektowe i przetargi infrastrukturalne, w tym właśnie te związane z układem drogowym.