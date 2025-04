Motoryzacyjne bankructwo w Niemczech. Upada jedna z największych firm w regionie

Firma Bohai Trimet przechodzi głęboki kryzys, czego w efekcie 700 pracowników może stracić pracę. Przedsiębiorstwo tworzy części zamienne do niemieckich i włoskich samochodów. Jak widać, kryzys w branży motoryzacyjnej nie odchodzi w zapomnienie, a wręcz się pogłębia. Wszystkiemu winne wysokie koszty i zmniejszony popyt.

Bohai Trimet bankrutuje

Bohai Trimet złożył wniosek o upadłość do Sądu Rejonowego w Halle. Producent części zamiennych jest jednym z największych pracodawców w regionie Harz. Główna siedziba firmy mieści się w Harzgerode w Saksonii-Anhalt, gdzie zatrudnia 580 pracowników. Zakład produkcyjny natomiast umiejscowiono w Sömmerda w Turyngii. Tam pracuje 98 pracowników.

Niemiecka firma już wcześniej zmagała się z problemami, czego efektem było zwolnienie części załogi. To efekt zjawiska, które dotknęło całą branżę motoryzacyjną w Niemczech. Tymczasowym zarządcą masy upadłościowej został Olaf Spiekermann, który jako cel postawił sobie utrzymanie ciągłości produkcji i realizację zamówień. Według niego zakład jest w stanie przetrwać.

Bohai Triment należy do chińckiego koncernu

W tym momencie nie jest do końca jasne, ilu pracowników może stracić pracę i czy w ogóle. Tymczasowy zarządca prowadzi obecnie również rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które mogą uratować zakład oraz przeprowadzić restrukturyzację firmy.

Bohai Triment należy do chińskiego koncernu Bohai Automotive Systems. Jest jednym z ważniejszych producentów części w Niemczech. W ich zakładach produkowane są części do niemieckich i włoskich samochodów. Są to m.in. części przekładni, zawieszeń i elementy karoserii. Czas pokaże, czy uda się uratować firmę.