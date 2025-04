Słynna firma zwolni kilkuset pracowników w Niemczech. W twoim aucie może być jej sprzęt

Webasto - dostawca części samochodowych, znany m.in. z produkcji systemów odpowiadających za postojowe ogrzewanie wnętrz samochodów, planuje w ramach restrukturyzacji zwolnić około 650 pracowników w Niemczech. Jak informuje spiegel.de, firma ogłosiła, że przedstawiciele kierownictwa i pracowników wyrazili na to zgodę. Redukcje zatrudnienia powinny być przeprowadzane w sposób możliwie najbardziej akceptowalny społecznie (Zarząd i Rada Pracownicza uzgodniły plan socjalny).

Webasto to nie tylko niezależne układy grzewcze. Firma produkuje m.in. dachy przesuwne i panoramiczne do samochodów osobowych, a także dachy do kabrioletów. Dostawca tych części popadł w trudności finansowe w zeszłym roku. W grudniu spółka zawarła porozumienie stabilizacyjne ze swoimi głównymi wierzycielami. W marcu wieloletni dyrektor generalny Holger Engelmann Webasto przedwcześnie opuścił 124-letni rodzinny biznes.

Co szósty pracownik zostanie zwolniony

Nowa umowa przewiduje likwidację niemal jednego na sześć stanowisk pracy w oddziałach Webasto położonych w Niemczech. Jak podaje spiegel.de, redukcje zatrudnienia dotkną przede wszystkim administrację korporacyjną i rozwój. Moce produkcyjne mają być również "dostosowane" do zmniejszonego popytu. Zwolnieniami zostaną dotknięte placówki mieszczące się w miejscowościach: Gilching, Hengersberg, Neubrandenburg i Utting, a także siedziba główna w Stockdorfie koło Monachium.

– Była to trudna decyzja, ale nieunikniona, biorąc pod uwagę rozwój rynku, nawet dla Webasto – powiedział w oświadczeniu Jörg Buchheim, który pełni funkcję dyrektora generalnego dopiero od kilku tygodni.