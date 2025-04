Policjanci uratowali miesięczne dziecko. Zostało zatrzaśnięte w samochodzie

Samochody, o ile są przyjemnym dodatkiem do życia dla większości z nas, mogą również okazać się pułapką. Podczas wypadku pasy mogą się nie chcieć odpiąć, a w upalne dni wnętrze auta funkcjonuje jak piekarnik. Ostatnio do niebezpiecznej sytuacji z udziałem auta doszło w miejscowości Dąbrówka-Ług, gdzie zatrzasnęło się miesięczne dziecko.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany otrzymał mandat 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne

Szybka interwencja policji

23 kwietnia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie od przerażonych rodziców. W ich samochodzie zatrzasnęło się miesięczne dziecko, a przez uszkodzony centralny zamek nie można było się do niego dostać.

Na miejsce zdarzenia w miejscowości Dąbrówka-Ług zostali wysłanie funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Skórcu. Szybko ocenili sytuację i podjęli decyzję o wybiciu szyby. Na miejscu cały czas przebywali rodzice dziecka.

Dziecku nic się nie stało, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie

Ostatecznie dziecko udało się wyciągnąć z pułapki i wszystko zakończyło się szczęśliwie. Rodzice dziecka podziękowali funkcjonariuszom za sprawne i profesjonalne działanie.

Takie sytuacje, jak ta powyżej są coraz częstsze. O tym, aby dzieci lub zwierząt nie zostawiać na tylnych siedzeniach, należy pamiętać cały czas. Zwłaszcza w nadchodzącym okresie letnim, gdy przez nieuwagę do tragedii może dojść bardzo łatwo. Co roku słyszymy o tym, że trzeba było wybić szybę, bo w upale w samochodzie został zostawiony pies lub dziecko i trzeba było wybić szybę. Nie zawsze jednak do tego dochodzi. Całe szczęście coraz więcej samochodów wyposażonych jest w komunikat, który przypomina o sprawdzeniu tylnych siedzeń.