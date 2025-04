Warszawski pościg. Dostawca pizzy uciekł skuterem przed policją. Zgubił ich w Łazienkach

W środę, 16 kwietnia, około godziny 12.10 doszło do niecodziennej sytuacji. Policjanci postanowili zatrzymać do kontroli kierowcę skutera pracującego jako dostawca jedzenia. Niesamowite, prawda? To jednak dopiero początek. Zgodnie z ustaleniami portalu miejskireporter.pl wynika, że interwencja stróż prawa wynikała z faktu popełnienia przez wspomnianego zmotoryzowanego wykroczenia na Krakowskim Przedmieściu. Mężczyzna nie miał jednak zamiaru tak łatwo oddać się w ręce funkcjonariuszy.

REKLAMA

Pościg za dostawcą jedzenia. Mężczyzna przechytrzył funkcjonariuszy

Zamiast zatrzymać się zgodnie z poleceniami policjantów, dodał gazu i zaczął uciekać. Najpierw kierowca skutera pomknął w kierunku Powiśla i Agrykoli, a następnie wjechał do Łazienek Królewskich. To właśnie ten manewr pozwolił zgubić pościg. Mężczyzna zniknął z oczu policjantów i oddalił się w nieznanym bliżej kierunku. Na miejscu zjawiło się kilka dodatkowych załóg policji, które rozpoczęły poszukiwania. Nie wiadomo jednak, czy udało się dopaść uciekiniera.

Trudno wyrokować, czy mężczyźnie zależało bardziej na uniknięciu kary, czy też terminowej dostawie gorącego placuszka lub innego specjału. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowanie lepszą decyzją byłoby zatrzymać się do kontroli i odpowiedzieć za popełnione wykroczenie. Dlaczego?

Dostawca pizzy ma poważne problemy. Zamiast mandatu może trafić za kratki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 178b kodeksu karnego) osoba, która nie wykona polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego do kontroli drogowej, wydanego przez policjanta (lub inną osobę uprawnioną do kontroli) przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, popełnia przestępstwo. Takiej osobie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Co więcej, może się także pożegnać z prawem jazdy.