Zima za nami, więc możemy schować opony zimowe i zmienić na letnie. Pod warunkiem że nie jeździ się na całorocznych. I chociaż w Polsce nie ma prawnego wymogu zmian opon letnich na zimowe i odwrotnie, to są części świata, gdzie taki wymóg obowiązuje. Zapomnisz? Czeka cię wysoka kara. Tak przynajmniej jest we Włoszech.

Na jakich oponach można jeździć we Włoszech?

Zanim przejdziemy do kwestii opon, przyjrzyjmy się, w jakim okresie można jeździć na jakich oponach. Otóż na oponach zimowych, obywatele Włoch muszą jeździć od 15 listopada do 15 kwietnia (a w regionach górzystych nawet do 15 maja). Z kolei na oponach letnich można się przemieszać od 16 maja do 14 października. W tym okresie jest zakaz jeżdżenia na oponach zimowych i całorocznych.

No dobrze, ale czemu właśnie tak? Otóż chodzi o indeks prędkości, a nie same opony. Znajdziemy go z boku na oponie i jest oznaczony literami od A do Y, gdzie każda z liter oznacza prędkość maksymalną, przy której opona zachowuje swoje właściwości. I można zapytać: a co to ma wspólnego z oponami zimowymi?

Otóż opony zimowe i całoroczne, które często homologowane są jako opony zimowe, mają niższy indeks prędkości. Włoskie prawo zakazuje poruszania się w okresie letnim na oponach o niższym indeksie niż wymogi homologacyjne danego pojazdu. I tutaj ważna informacja: jeśli opony zimowe mają równy lub wyższy indeks w stosunku do homologacji pojazdu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby również latem na nich jeździć.

Co grozi za jazdę na zimowych oponach latem we Włoszech?

Z logicznego punktu widzenia, to jazda na letnich oponach zimą jest bardziej niebezpieczna niż latem na zimowych. We Włoszech kosztowniejsza jest jednak ta druga wersja.

Za brak opon zimowych zimą, kierowcy na "bucie" mogą zapłacić 338 euro mandatu. Sporo, ale za jazdę na zimowych latem kara jest dotkliwsza: od 430 do 1695 euro. Gdy przeliczymy to na złotówki, to jeszcze bardziej boli. Zanim wyruszycie na podwój pizzy i do koloseum, warto przyjrzeć się oponom, bo koszt wycieczki może znacznie wzrosnąć.