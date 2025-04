Z biegiem lat reflektory w samochodzie, które w większości są wykonane z poliwęglanu mogą zżółknąć lub pokryć się matową warstwą. To nie tylko znacząco obniża skuteczność ich działania, lecz także diametralnie może wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Takie zużycie jest również jednym z powodów, dla którego samochód nie przejdzie przeglądu technicznego. Zamiast oddawać lampy w ręce specjalisty, można spróbować domowych metod, które przywrócą im przejrzystość i blask.

Czym wyczyścić zmatowiałe reflektory w samochodzie? Wystarczy WD-40 i pasta do zębów

Za profesjonalną usługę czyszczenia reflektorów musimy zapłacić od 200 zł wzwyż (cena uzależniona jest od stopnia uszkodzenia reflektorów, regionu, warsztatu i zakresu usług). Można jednak skorzystać z domowych rozwiązań, które są nie tylko skuteczne w działaniu, lecz także nie nadszarpują domowego budżetu. Duetem, który nie ma sobie równych w tym zadaniu jest pasta do zębów w połączeniu z WD-40, czyli preparatem, który smaruje, odrdzewia, usuwa zabrudzenia, i chroni przed korozją. Ta pierwsza z kolei, dzięki lekko ściernym właściwościom usuwa zmatowienia, przebarwienia, i żółtą powłokę.

Pasta do zębów Joshua Hoehne/Unsplash

Co należy zrobić krok po kroku?

Przetrzyj reflektory szmatką, aby usunąć kurz i brud. Wymieszaj pastę do zębów (biała, klasyczna, nieżelowa) z WD-40 w proporcji 1:1. Nałóż mieszankę na reflektory. Wcieraj ją okrężnymi ruchami za pomocą ściereczki z mikrofibry. Po wyczyszczeniu usuń resztki mieszanki wilgotną szmatką. Wyczyść reflektor suchą ściereczką z mikrofibry, aby nabrał blasku.

Jak wyczyścić matowe reflektory w samochodzie? Alternatywne domowe sposoby

Aby przywrócić reflektory do dobrego stanu, można je wypolerować samodzielnie również przy pomocy sody oczyszczonej. Wystarczy, że wymieszasz ją z odrobiną wody, tak by stworzyć konsystencję gęstej pasty. Następnie nałożysz równomiernie na powierzchnię reflektorów, delikatnie wmasowując i pozostawiając do wyschnięcia. Na koniec wystarczy spłukać całość wodą i osuszyć.

