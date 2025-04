Chińczycy pokazują, kto rządzi w elektrykach. Baterie ładują się 12 min i wytrzymają 7 lat

W elektromobilności największym problemem jest ładowanie i zasięg. Jedno trwa za długo, a drugie za krótko. Co prawda do wszystkiego można się przyzwyczaić, niemniej wszyscy ci, którzy jeżdżą autami wyposażonymi w baterie, marzą o tym, aby te wartości zamieniły się miejscami. Odpowiedzią na te prośby może być Xpeng, który na niedawnej konferencji zaprezentował odświeżone modele z nowymi bateriami.

Xpeng pyta: jaka degradacja baterii?

Obecne modele Xpenga, które są sprzedawane w Polsce, obsługują ładowanie z maksymalną mocą 3 C, czyli są w stanie naładować się w 20 minut (w konkretnym przedziale i przy szybkiej ładowarce). Jednakże w połowie marca, chińska firma zaprezentowała modele G6 i G9. Nie tylko są tańsze od wersji sprzed liftingu, ale kluczowe są w nich baterie.

Obydwa modele wykorzystują architekturę, którą można naładować z prędkością 5 C, co daje nam naładowanie się od 10 do 80 proc. w 12 minut. Czy jednak urządzenia są w stanie wytrzymać tak szybkie ładowanie? Jak prezentuje się degradacja ogniw? Według zapewnień producenta, po 7 latach eksploatacji spadek pojemności wyniesie... mniej niż 10 proc.

Co ciekawe, Xpeng zaprezentował nowe baterie na zdjęciu podwozia z rurą wydechową. Jest to wyraźny sygnał na wejście do segmentu szeregowych hybryd plug-in.

Hybrydy plug-in od Xpeng będą miały zacny zasięg na elektryce

Szeregowe hybrydy plug-in — czyli EREV — wykorzystują silnik spalinowy wyłącznie jako generator prądu. Według standardu CLTC wyłącznie na zasilaniu elektrycznym będzie można pokonać około 430 km, czyli około 300 km w europejskim standardzie. To bardzo dobry wynik, zanim obudzi się klasyczny silnik benzynowy.

Silnik spalinowy doda 970 jednostek CLTC, a zatem około 600 km na europejskie standardy. Efekt? Około 900 km zasięgu. Tym samym Chińczycy pokazują, kto rządzi w elektromobilności i mogą wysoko trzymać głowę.