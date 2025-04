Która marka zarabia najwięcej na swoich samochodach? Oto odpowiedź

Wydawałoby się, że produkcja samochodów to istna żyła złota. Zresztą patrząc na ceny oferowanych aktualnie pojazdów trudno nie odnieść wrażenia, że klienci są wręcz łupieni ze swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Nic bardziej mylnego. Zmiany na rynku, drożejące surowce oraz energia, inflacja - to tylko kilka czynników, które wpłynęły na ceny nowych samochodów. Tak czy inaczej, biznes musi się kręcić. W końcu prowadzenie fabryk nie jest wolontariatem czy inną formą charytatywnej działalności. Producenci muszą zarabiać i się rozwijać. Ile więc marki zgarniają na sprzedaży jednego pojazdu?

REKLAMA

Producent producentowi nierówny. Tyle marki zarabiają średnio na jednym pojeździe

Analityk Felipe Munoz, twórca profilu CarIndustryAnalysis, przygotował zestawienie, które pokazuje, ile w rzeczywistości zarabiają producenci samochodów na sprzedaży jednego egzemplarza. Kwoty zostały uśrednione, uwzględniając całe portfolio danej marki. W niektórych przypadkach końcowe rezultaty potrafią zaskoczyć.

"W ubiegłym roku światowy przemysł samochodowy odnotował przychody w wysokości 32 548 euro za sprzedaną lub dostarczoną jednostkę. [...] całkowity przychód (który jest głównie pieniędzmi, jakie producenci samochodów otrzymują ze sprzedaży swoich samochodów) wzrósł o 2,4 proc., biorąc pod uwagę kursy walut z 31 grudnia 2023 i 2024 roku"- stwierdza ekspert. Jak dodaje, rezultat ten jest wyjątkowy, zwłaszcza że producenci sprzedali o prawie 50 tys. pojazdów mniej niż rok wcześniej. "Innymi słowy, wzrost przychodów można wyjaśnić wahaniami kursów walut i wyższymi cenami samochodów. W każdym razie wahania nie są tak duże, jak miało to miejsce kilka lat temu" - dodaje.

Ferrari najbardziej dochodowym producentem. Ponad 0,5 mln zł zysku na jednym egzemplarzu

Na pierwszym miejscu zestawienia przygotowanego przez wspomnianego eksperta znalazło się Ferrari. Włoski producent zbija prawdziwe kokosy na sprzedaży swoich wozów. Mowa tu o kwocie 136 671 euro na każdym egzemplarzu, a więc w przeliczeniu ok. 588 tys. zł. Jak stwierdza Munoz, marka po raz kolejny znalazła się na szczycie rankingu. "W 2024 roku włoska firma zarobiła 1,88 miliarda euro z całkowitego przychodu wynoszącego 6,68 miliarda. Oznacza to, że nieco ponad 28 proc. wartości każdego samochodu stało się zyskiem (operacyjnym). Tym samym Ferrari zarobiło średnio 136 671 euro na każdym dostarczonym samochodzie w 2024 roku" - tłumaczy ekspert.

Na drugim miejscu uplasowało się Porsche. Marka ze Stuttgartu w porównaniu do lidera zestawienia może pochwalić się jednak zdecydowanie skromniejszymi zyskami - ok. 18 142 euro na jednym egzemplarzu (ok. 78 tys. zł). Ostatnią pozycję na podium zajął Mercedes, który zarabia na jednym sprzedanym pojeździe ok. 5692 euro (24,5 tys. zł). Oto lista pierwszych dziesięciu najbardziej dochodowych producentów: