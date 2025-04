Jak być szczęśliwym człowiekiem? Nie spodziewaliście się, że dowiecie się tego w aucie

Samochód daje ogromne możliwości. Podstawowa i główna jest oczywista. Stanowi środek transportu. Pozwala zatem nie tylko na dojazdy do pracy, ale także podróże. Na tym jednak nie koniec. Nowe zastosowanie dla auta znalazł właśnie Ford. Postanowił przeprowadzać w aucie wywiady. Tym razem w cyklu "AutentycznE rozmowy w E-Transicie" Beata Sadowska rozmawiała z Justyną Szyc-Nagłowską. Rozmawiała m.in. o recepcie na bycie szczęśliwym.

REKLAMA

Zobacz wideo Pościg za 30-letnim kierowcą Forda Transita. W jego kieszeni policjanci znaleźli amfetaminę

"Akceptacja to moje ulubione słowo. Najważniejsze i najtrudniejsze"

Justyna Szyc-Nagłowska jest trochę kobietą renesansu. Z wykształcenia jest reżyserem. Zawodowo dziś zajmuje się jednak dziennikarstwem. Przygotowuje własne podcasty, w których porusza tematykę związaną ze wszystkimi aspektami życia. Przez jej studio przewinęło się już rodzicielstwo, życie w zgodzie ze sobą oraz emocjami, a nawet potrzeby mężczyzn. W rozmowie z Beatą Sadowską Szyc-Nagłowska opowiadała jednak nie o pracy, a szczęściu.

"Niestety jesteśmy tak skonstruowani, że zagłuszamy własny głos. To jest bardzo mocno w nas zakorzenione. Możemy tylko oszukiwać, że potrafimy pozbyć się tej przypadłości. W swojej książce napisałam, że każdego można oszukać, ale siebie nie warto. Wszyscy chcemy mieć idealne życie, ale ja już wiem, że takie życie się nie wydarza. Jestem z tym pogodzona. Akceptacja to moje ulubione słowo. Dużo o nim piszę w swojej książce. To najważniejsze i najtrudniejsze, z czym się zmierzyłam. Sama akceptacja daje mi poczucie szczęścia" – powiedziała Justyna Szyc-Nagłowska w wywiadzie.

Seria wywiadów w... Fordzie E-Transit. Cykl trwa od końca 2023 r.

"AutentycznE rozmowy" to projekt sponsorowany przez polski oddział Forda. To seria wywiadów, które odbywają się w mobilnym studio. Studiem tym jest Ford E-Transit. Wywiady zawsze prowadzi Beata Sadowska, a zaprasza do nich ludzi, którzy "odmienili swoje życie i – w zgodzie z własnymi marzeniami – wybrali swoją pasję". Do tej pory Sadowska miała okazję rozmawiać m.in. z Mają Włoszczowską, Pawłem Kunachowiczem, Beatą Pawlikowską, Agnieszką Cegielską oraz Karoliną Gorczycą.

Seria "AutentycznE rozmowy w E-Transicie" trwa już od 2 października 2023 r. Odcinki są za każdym razem emitowane na kanale YouTube Ford Polska.