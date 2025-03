Jest żółty, przyspiesza w 8 sekund i nie zużywa paliwa. Gen-E to propozycja dla pokolenia Z

Ford Puma Gen-E to ciekawy model. Jest miejskim crossoverem, tyle że o napędzie elektrycznym. Model został wyposażony w 168-konny silnik. Ten dysponuje momentem obrotowym sięgającym 290 Nm. Auto ważące 1563 kg, przyspiesza do 100 km/h w 8 sekund. Ma też baterię... No właśnie, o jakiej pojemności?

9,4 kWh na 100 km. Ford Puma Gen-E prawie nie zużywa prądu

Fabryczny akumulator Forda Puma Gen-E to 43 kWh użytecznej pojemności. To trochę mało... Większa bateria oznaczałaby jednak większe obciążenie. Cięższy elektryk stałby się mniej oszczędny. W kwestii zasięgu mogłoby zatem wyjść na jedno. Ile prądu zużywa samochód elektryczny? Przeciętny wynik to jakieś 15 do 18 kWh na każde 100 km. Większe modele czasami potrafią podciągnąć wynik nawet do 21 czy 22 kWh. W tej perspektywie Ford Puma Gen-E praktycznie nie ma "spalania".

Jak informuje Ford, podczas oszczędnej jazdy w ruchu miejskim crossover może obniżyć zapotrzebowanie na energię do zaledwie 9,4 kWh na 100 km. To sprawia, że podczas dojazdu do pracy, odwożenia dzieciaków do szkoły czy w drodze do sklepu, elektryczny crossover jest w stanie pokonać na jednym ładowaniu nawet 523 km. Ten wynik sprawia, że mała bateria całkowicie traci na znaczeniu. Nie ma potrzeby stosowania większej.

Puma Gen-E jasno pokazuje, że z elektrykami jest jak z benzyniakami. To nie pojemność baku warunkuje zasięg, a przede wszystkim paliwożerność silnika i umiejętność oszczędzania paliwa u kierowcy.

W trasie elektryczna Puma z małą baterią pokona nawet 400 km

"Spalanie" Forda Punmy Gen-E w mieście imponuje. W sytuacji, w której kierowca opuści obszar zabudowany, zapotrzebowanie na energię crossovera nadal można tonować. Zdaniem inżynierów marki da się je utrzymać w okolicy 13,1 kWh/100 km. To oznacza możliwość pokonania jakiś 376 km. Gdyby kierowca zrealizował całą podróż w trybie ECO, zasięg wzrośnie nawet do 400 km.

No dobrze, ale czemu Puma Gen-E jest tak oszczędna? Amerykańska marka tłumaczy dumnie ten fakt "zaawansowanymi technologiami, w które wyposażono ten model". Dla przykładu kierowca może sterować układem napędowym wyłącznie za pomocą pedału gazu. Opcja ta gwarantuje wygodę, ale sprawia również, że potęgowana jest siła rekuperacji. Pojazd odzyskuje większą ilość energii kinetycznej podczas zwalniania.

Elektryczna jazda to tania jazda. Każde 100 km kosztuje 9,4 zł

Jak bardzo samochód elektryczny nie byłby oszczędny, prędzej lub później będzie się musiał udać pod stację ładowania. Ile czasu będzie tam stał? Ford Puma Gen-E jest przystosowany do uzupełniania zapasów energii z mocą 100 kW. To sprawia, że ilość prądu w jego baterii osiągnie 80 proc. już po 23 minutach. Najbardziej opłaca się jednak ładować małego Forda w domu. Pobranie z gniazdka 1 kWh oznacza wydatek na poziomie 1 zł. Jeżeli zatem auto "spali" w mieście 9,4 kWh na 100 km, koszt pokonania tego dystansu wyniesie 9,4 zł. Takiego wyniku nie przebije dziś żaden model spalinowy. Nawet ten zasilany LPG.