Okrągła rocznica warszawskiego metra. Zaskakująca delegacja na otwarciu pierwszego odcinka

7 kwietnia 1995 r. pierwsi pasażerowie mogli przejechać się metrem w Warszawie. To dokładnie tego dnia oddano do użytku 12-kilometrowy odcinek metra na trasie Kabaty – Politechnika. Wniosek jest zatem jeden. Podziemna kolejka w stolicy Polski kończy dziś okrągłe 30 lat. W tym czasie sieć stacji została rozbudowana. Zmienił się także tabor użytkowany przez metro.

Oleksy, Mazowiecki i Glemp. Zaproszenie miał też Jaruzelski

Otwarcie warszawskiego metra w 1995 r. było ważnym wydarzeniem. Przecięcie wstęgi na pierwszej stacji wiązało się z wielką fetą. Otwierającym stację Wilanowska był ówczesny prezydent Warszawy, a więc Marcin Święcicki. Jak przypomina TVN24, na olbrzymiej imprezie pojawił się jednak nie tylko on. Metro poświęcił prymas Józef Glemp. Wśród gości znalazł się również premier Józef Oleksy i były premier Tadeusz Mazowiecki. Zaproszenie dostał nawet generał Wojciech Jaruzelski. W końcu to on podjął decyzję o budowie metra w Warszawie. PRL-owy dygnitarz nie zdecydował się jednak na obecność na gali.

30 lat temu metro w Warszawie było dziejowym osiągnięciem. Oficjele zaproszeni na otwarcie pierwszych stacji z uśmiechami na twarzy pozowali do zdjęć. Uśmiechom absolutnie nie przeszkadzał fakt, że budowa podziemnej kolejki była opóźniona o dekady. A do tego 6 lat po upadku komunizmu, pod Warszawą zaczęły jeździć... radzieckie pociągi produkowane niedaleko Moskwy. Nikt nie pomyślał o przestawieniu się na zachodnią technologię. Metro zrewolucjonizowało sposób przejazdów między Ursynowem a centrum miasta. I tylko to wtedy się liczyło.

Metro w Warszawie ma 30 lat. 70 lat trwała jego budowa. A to początek ciekawostek

W tym punkcie drobna ciekawostka. Wiecie, że Metro Warszawskie ma dłuższą historię powstawania, niż istnienia? Pierwsze stacje zostały udostępnione dla pasażerów w 1995 r. To 3 dekady temu. Pierwszą uchwałę o jego budowie podjęto natomiast w 1925 r. Od tej uchwały do otwarcia pierwszych stacji minęło 70 lat.

Choć ciekawostek dotyczących warszawskiego metra jest więcej. Warto wiedzieć o tym, że:

pierwsze zamówienie opiewało na 250 wagonów radzieckiej produkcji. Był to model serii 81. Ich dostawy odbywały się od 1990 do 2009 r. W ciągu pierwszej dekady pierwsze wagony przywiezione z Moskwy zdążyły pokonać ponad milion kilometrów.

najgłębiej położona stacja metra znajduje się w ramach drugiej linii. To Nowy Świat-Uniwersytet. Znajduje się 23 metry pod ziemią. To oznacza, że budowniczowie musieli się wkopać mniej więcej na osiem pięter poniżej poziomu gruntu.

najczęściej przejazdy pociągów metra są wstrzymywane w związku z... pozostawieniem bagażu przez pasażerów. Rocznie takich przypadków potrafi być nawet 150. To średnio jeden przypadek raz na dwa, trzy dni.

Metro Warszawskie uczci 30 lat wraz z pasażerami

30 lat metra stanowi okazję do świętowania. Metro Warszawskie zaplanowało zatem obchody dla pasażerów. Od samego rana na przystanku Świętokrzyska podróżujący byli częstowani słodyczami. Poza tym na ścianach stacji wyświetlana jest oś czasu. Ta ma zaprezentować trzy dekady historii podziemnej kolei w stolicy Polski. Dodatkowo o godz. 15:00 na antresoli stacji Wilanowska (głowica południowa, ściana wschodnia) zostanie uroczyście odsłonięta jubileuszowa mozaika.