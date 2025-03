Mieszkańcy wyszli rano z domów, ale ich samochodów nie było. Myśleli, że to seryjny złodziej

Na warszawskiej Woli kierowcy przeżyli chwilę grozy. Gdy o poranku wyszli do zaparkowanych na ulicy aut, zwrócili uwagę na fakt, że pojazdów nie ma. Nie stoją już w miejscu, w którym zostały pozostawione poprzedniego wieczoru. Masowa akcja złodziei? Nic z tych rzeczy. Sprawę wyjaśnia straż miejska.

Miał się zacząć remont. Auta musiały zniknąć, więc je odholowano

Strażnicy informują mieszkańców Woli o tym, że ich samochody zniknęły, bo... zostały odholowane na parking depozytowy. I nie jest to kwestia złośliwości, a wcześniej zaplanowanego remontu drogi. Na miejscu i z dużym wyprzedzeniem pojawił się znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu. Tyle że kierowcy go zignorowali. Oznaczenie wyraźnie informowało o tym, że obowiązuje od 22 marca i dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych.

W tym miejscu straż miejska wydała 39 dyspozycji na usunięcie pojazdów z drogi. Jednocześnie strażnicy nałożyli na kierowców 31 mandatów karnych. W trzech przypadkach sprawa o ukaranie trafiła do sądu. Trzech kierujących najwyraźniej odmówiło przyjęcia grzywny.

Strażnicy zareagowali stanowczo. Ale czy niesłusznie?

Reakcja straży miejskiej w Warszawie była stanowcza. Można ją za to potępiać. Prawda jest jednak taka, że to nie strażnicy popełnili wykroczenie, a kierowcy ignorujący znak B-36. Co gorsze, nie był to zwykły znak, a pojawiający się w związku z remontem drogowym. Tu same mandaty nie wystarczyły. Konieczne było holowanie. W przeciwnym razie sytuacja mogła opóźnić prace remontowe. To z kolei oznacza wyższe koszty i przedłużającą się zmianę organizacji ruchu.

W tym punkcie warto przypomnieć jeszcze jedną historię. Pamiętacie remont jednej z dróg w Łodzi? Dróg, na której stał srebrny hatchback. Kierowca auta nie zabrał, służby nie chciały go odholować. W efekcie w świeżo wylanym betonie pozostała prostokątna dziura. Strażnicy miejscy w Warszawie ewidentnie chcieli uniknąć takiego scenariusza.