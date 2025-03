Niemiecki gigant motoryzacyjny ogłasza potężne redukcje. Do zwolnienia 14 tys. pracowników

Każdy fan motoryzacji z ubolewaniem przygląda się sytuacji europejskiego przemysłu. Coraz więcej firm decyduje się na likwidację zakładów i wiążące się z tym masowe zwolnienia. Coraz gorsza kondycja producentów samochodów siłą rzeczy stawia dostawców części w kryzysowym położeniu. Doskonałym tego przykładem jest stan niemieckiego przedsiębiorstwa ZF Friedrichshafen. Producent podzespołów ogłosił gigantyczne cięcia.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niemiecki gigant zwolni tysiące pracowników. Odnotowuje wielomilionowe straty

Jak donosi Agrarheute, ZF jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Od jakiegoś czasu firma odnotowuje olbrzymie straty liczone w setkach milionów euro. W samym tylko 2024 roku sprzedaż części producenta spadła o 11 proc., co przełożyło się na straty netto przekraczające, uwaga, miliard euro! Stąd też zarząd przedsiębiorstwa zdecydował się na szeroko zakrojoną restrukturyzację.

Holger Klein, prezes ZF, podczas oficjalnej konferencji w siedzibie firmy w Friedrichshafen przedstawił wstępny plan dotyczący zmian w spółce. W jego ramach aż 14 tys. pracowników spośród 54 tys. ogółem zatrudnionych w niemieckich zakładach będzie musiało pożegnać się z pracą. Jak jednak podkreślają przedstawiciele firmy, będzie to proces stopniowy, który zajmie kilka lat. Co więcej, przedsiębiorstwo będzie się starało, by był on jak najmniej dotkliwy. Planowany jest m.in. program dobrowolnych odejść z przewidzianymi dodatkowymi odprawami.

Rzecz jasna, problemy producenta związane są ze spowolnieniem europejskiej gospodarki oraz problemami dotyczącymi sektora motoryzacyjnego, w tym spadkiem popytu na nowe pojazdy, również te elektryczne. Wpłynęło to na zmniejszenie produkcji, a tym samym ograniczenie zamówień części ze strony największych klientów ZF, a więc Volkswagena, BMW i Mercedesa.

ZF planuje masowe zwolnienia. Czy dosięgną pracowników w Polsce?

Warto zaznaczyć, że firma ZF jest obecna również na polskich rynku. W naszym kraju zatrudnia ok. 12 tys. osób. Polscy pracownicy mogą jednak odetchnąć z ulgą. Cięcia dotyczą wyłącznie zakładów w Niemczech. Niestety, trudno przewidywać, czy sytuacja producenta ulegnie wyraźnej poprawie. Jeżeli do tego nie dojdzie, o posady mogą zacząć się obawiać osoby zatrudnione również poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.