Policja opublikowała wstrząsające wideo w ramach przestrogi. Niestety efekt jest przeciwny

Bez smartfona trudno się żyje w XXI wieku. To w nim mamy służbową pocztę, on daje możliwość kontaktu ze znajomymi czy pozwala za pomocą nawigacji precyzyjnie trafić do miejsca, w które się wybieramy. Niestety telefony stanowią również zagrożenie. Bo odwracają uwagę. To stwarza naprawdę śmiertelne zagrożenie na drodze.

Telefon za kierownicą i na pasach to realne zagrożenie. Policja ma nową akcję

Używanie telefonu jest groźne zarówno dla kierowcy, jak i pieszego czy rowerzysty znajdującego się w rejonie przejścia dla pieszych. Kierowca może nie zauważyć osoby wchodzącej na pasy. Skupiony na ekranie pieszy z kolei potrafi wejść bezpośrednio pod koła pojazdu. Aby przypomnieć o tych zagrożeniach, legnicka policja postanowiła przystąpić do akcji "Na drodze – patrz i słuchaj!". W jej ramach nagrała nawet materiał promocyjny.

Nagranie zrealizowane przez legnicką komendę pokazuje realne przykłady sytuacji, w którym smartfon może stanowić zagrożenie. Widzimy pieszą wchodzącą na pasy i patrzącą w telefon. Do "zebry" zbliża się natomiast auto. Policjanci postawili też na wstrząsający obrazek pokazujący potrącenie pieszego przez kierowcę.

Nagranie miało być wstrząsające. Cóż, policjantom trochę nie wyszło

Edukacja w temacie z pewnością jest ważna. Bo użytkowników ruchu drogowego trzeba nie tylko napiętnować kolejnymi mandatami. Trzeba im także pokazywać prawidłowe zachowania. W tym przypadku prawda jest jednak inna. Policjanci z Legnicy chcieli dobrze. Niestety, zamiast poruszyć w drastyczny sposób ważny temat, z filmiku promocyjnego zrobili obiekt żartów. Nagranie, pewnie z uwagi na ograniczone środki w komendzie, zostało przygotowane naprawdę amatorsko. Amatorsko do granic możliwości. W efekcie rozśmiesza, zamiast straszyć. Z pewnością stanie się wiralem w sieci.

Wprost cudownie przedstawia się kadr pokazujący potrącenie pieszego. Ten aktorsko uderza w maskę auta podręczną torbą. Mistrzowski jest jednak dopiero kadr, w którym "ciało" pieszego z telefonem w dłoni jest przysłonięte kocem termicznym. Obok znajduje się plama krwawego keczupu, plakietka z numerem 3 oraz kilka rozrzuconych kwiatów. Temat jest poważny i nie chciałbym go mocno obśmiewać. Ale tu naprawdę jest ciężko. Przy legnickim nagraniu, nawet śmierć Hanki z "M jak miłość" w kartonach, wydaje się oscarową i przede wszystkim poważną sceną.