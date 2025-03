Wysyp nowych naklejek na samochody. Wszystkie dla właścicieli... Tesli. Musk wywołał nowy trend

Szef Tesli, SpaceX, platformy X, a także stojący na czele departamentu efektywności rządu (ang. Department of Government Efficiency) Elon Musk nie ma ostatnio dobrej passy. Wiele stronnictw, zwłaszcza tych stojących po lewej stronie politycznego spektrum, atakuje biznesmena, oskarżając go o faszystowskie zapędy. Miałyby o nich świadczyć m.in. gest, który wykonał podczas przemówienia w Capital One Arena po zaprzysiężeniu prezydenta Donalda Trumpa (wielu przyrównało do salutu rzymskiego), a także udzielenia poparcia niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Niestety, przeciwnicy nowej amerykańskiej administracji, w tym rzecz jasna Elona Muska, daje upust swojemu niezadowoleniu nie tylko poprzez uszczypliwe i pogardliwe komentarze, ale także przez bezpośrednią, czynną agresję. Wystarczy wymienić tutaj przypadki niszczenia salonów Tesli czy też uszkadzania pojazdów z jej logiem. Oczywiście właściciele pojazdów próbują teraz uchronić się przed materialnymi stratami. Pomóc w tym mają specjalne naklejki.

Charakterystyczne naklejki na pojazdach Tesli. Kierowcy odcinają się od Muska

Na pojazdach Tesli coraz częściej można dostrzec charakterystyczne naklejki. "Kupiłem ją, zanim Elon oszalał", "Kupiłem ją, przed tym, gdy dowiedziałem się, że Elon jest szalony", "Kupiłem ją używaną — zero $ dla Muska" - można przeczytać na przykładowych "wlepkach". Sieć dosłownie zalewa tsunami postów dot. naklejek, które publikowane są przez użytkowników platform Facebook i X chcących w ten sposób dać dowód na to, że w żaden sposób nie popierają miliardera.

Kontrowersyjna polityka Muska. Sprzedaż Tesli spada

Co więcej, przez nagonkę i czarny PR, który wiele podmiotów funduje Muskowi, od Tesli odwracają się również potencjalni klienci, którzy w obawie przed reperkusjami swojego zakupu kierują się w stronę salonów innych producentów. Dla przykładu, w lutym sprzedaż amerykańskiej marki na niemieckim rynku spadła o aż 76 proc. Jedną z głównych tego przyczyn jest poparcie, jakiego Musk udzielił partii AfD. Jak pokazują rynkowe analizy, nabywcy elektryków w głównej mierze to osoby opowiadające się za partiami lewicowymi. Wsparcie prawicowej Alternatywy dla Niemiec musiało więc przynieść taki, a nie inny skutek.