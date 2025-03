Dostała 13 000 zł kary za auta, których nie kupiła! Takich oszustw jest coraz więcej

To nie są żarty. Możesz stać się właścicielem pojazdu zupełnie nieświadomie! A potem niestety musisz ponosić przykre konsekwencje w postaci zajętych pieniędzy na koncie i nękania przez firmy windykacyjne. To zdumiewające w jak w prosty sposób można uprzykrzyć życie zupełnie nieświadomym osobom. To również przerażające jak można wykorzystać tak newralgiczne informacje jak dane osobowe.

Z bolesnymi skutkami pomysłowego oszustwa zmierzyła się 45-latka z Wrocławia, której sprawą zajęli się reporterzy programu „Uwaga" z telewizji TVN. Okazało się, że padła ofiarą oszustów, którzy zakupili aż 19 zużytych samochodów. Za każdym razem w umowie kupna-sprzedaży podawali jej dane jako nabywcy i fałszowali podpisy. Z zakupionych aut demontowali najbardziej wartościowe części. Wraki zaś porzucali lub złomowali.

UFG, pozwy do sądu i firmy windykacyjne

Skoro aut nie wyrejestrowano to na właścicielu ciążył obowiązek opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC. I tak oto kolejne firmy ubezpieczeniowe zgłaszały się ze swoimi roszczeniami (łączna kwota przekroczyła już 13 tys. zł). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ściągnął nawet część należności. Kobiecie nie pomogło nawet złożenie zawiadomienia na policję i do prokuratury. Jak ustalili reporterzy TVN policja przez 3 lata zwlekała z postępowaniem i nie przeprowadziła nawet analizy grafologicznej oraz nie przesłuchała poprzednich właścicieli pojazdów. Referent prokuratury doprowadził zaś do umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawców.

To, co nie udało się służbom powiodło się reporterom programu „Uwaga" oraz poszkodowanej pani Marii. Zdobyła dwa egzemplarze sfałszowanych umów kupna-sprzedaży pojazdu, a dziennikarze znaleźli nieuczciwą firmę zajmującą się skupem aut (ustalono, że właściciel firmy zmarł kilka lat wcześniej na skutek nieszczęśliwego wypadku). Z bezpłatną pomocą zwrócił się także jeden z wrocławskich radców prawnych. I tak oto wspólnymi siłami udało się wiele ustalić.

Trwa zatem policyjne śledztwo (dlaczego już tyle lat?). Wyznaczono także prokuratora z prokuratury rejonowej do zajęcia się z pozoru dość prostą sprawą. UFG po interwencji zwróciło zaś pobrane pieniądze (włącznie ze wszystkimi naliczonymi opłatami) i oczekuje na dalszy bieg sprawy prowadzonej przez organy ścigania. Firmy windykacyjne odstąpiły zaś od prób ściągania należności. Wciąż jednak trwają dwa postępowania przed sądem, w którym pozwy złożyło PZU.