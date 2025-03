Trump, wprowadzając cła na import towarów z Kanady, Meksyku i Chin, wywołał wstrząs na rynkach finansowych. Inwestorzy obawiają się, że wojna handlowa zahamuje wzrost gospodarczy i ograniczy popyt na ropę. Mamy już nawet pierwsze efekty tych przepowiedni. Cena baryłki ropy Brent spadła poniżej 70 dolarów, co jest najniższym poziomem od września ubiegłego roku.

Spadek cen ropy oznacza jeszcze jedną istotną zmianę - mniejsze wpływy dla krajów eksportujących ten surowiec, takich jak Rosja. Rosyjska ropa Urals wyceniana jest obecnie na około 55 dolarów za baryłkę, co stanowi wartość poniżej sankcyjnego limitu. Eksperci podkreślają, że to może zmusić Rosję do rewizji polityki cenowej i zwiększenia eksportu, co jeszcze bardziej obniży ceny na globalnym rynku.

Silniejszy złoty - dodatkowy czynnik mający wpływ na ceny paliw na stacjach

Oprócz spadku cen ropy, kolejnym korzystnym dla polskich kierowców zjawiskiem jest umocnienie złotego wobec dolara. Ponieważ ceny ropy są ustalane w dolarach, silniejsza polska waluta oznacza niższe koszty zakupu surowca przez krajowe rafinerie.

Według analityków, jeżeli obecny trend się utrzyma, w najbliższych tygodniach ceny paliw na polskich stacjach mogą spaść poniżej psychologicznej bariery 6 zł za litr.

Dodatkowe czynniki wpływające na rynek paliw

Oprócz wojny celnej i zmian kursów walutowych, na rynek ropy wpływają także inne czynniki. Goldman Sachs opublikował analizę, z której wynika, że podaż ropy może być większa, niż się spodziewano. Wskazano na rosnącą produkcję w USA oraz decyzję państw OPEC+, które zmniejszyły dobrowolne cięcia wydobycia o 130-140 tys. baryłek dziennie.

Dodatkowo Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przewiduje, że światowa nadwyżka ropy w 2025 roku wyniesie 450 tys. baryłek dziennie. To oznacza, że na rynku pojawi się więcej surowca, co również może wpływać na dalszy spadek cen - także na polskich stacjach paliw.

Co to wszystko oznacza dla polskich kierowców? Eksperci są jednomyślni

Jeśli obecne trendy się utrzymają, ceny paliw na polskich stacjach mogą spaść do poziomów niewidzianych od dłuższego czasu. Dla przeciętnego kierowcy oznacza to oszczędności na tankowaniu, które przy obecnych kosztach życia mogą być znaczące. Tańsze paliwo w dłuższej perspektywie może także wyhamować trend inflacyjny, co jest kolejnym dobrym prognostykiem dla domowych budżetów.

Z drugiej strony analitycy rynku paliw podkreślają, że sytuacja na rynku ropy nadal jest dynamiczna. Wzrost napięć geopolitycznych lub decyzje OPEC mogą szybko zmienić obecną tendencję. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że polscy kierowcy będą z tygodnia na tydzień obniżać swoje rachunki za tankowanie i to dość znacznie.