Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Jak informuje businessinsider.pl, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt zakłada m.in. uchylenie dwóch przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej. O jakie przepisy chodzi?

Do zmiany minimalny wskaźnik miejsc postojowych

Deregulacja dotyczy zapisów, dzięki którym przy inwestycjach mieszkaniowych powstawały przestrzenie gwarantujące możliwość zaparkowania samochodów. Pierwszy przepis mający przestać obowiązywać, obecnie przewiduje, że liczba miejsc postojowych wynosi co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej w ramach tej inwestycji. Drugi z zapisów do zniesienia ustala, że dla inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w obszarze zabudowy śródmiejskiej minimalna liczba miejsc postojowych jest co najmniej równa liczbie mieszkań w tej inwestycji.

Liczbę miejsc postojowych określi rada gminy

Kto ma decydować o liczbie powstających miejsc postojowych? Businessinsider.pl zauważa ważną zależność w planowej nowelizacji. Projekt zmian zakłada zezwolenie radzie gminy na określanie minimalnej liczby miejsc postojowych dla danej inwestycji mieszkaniowej. Aktualnie samorząd może określić liczbę miejsc, ale jedynie pod warunkiem jej zwiększenia niż wynika to z ustawy.

Skąd pomysł o wprowadzeniu zmian? Decyzje wynikają z tego, że ustawa o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw blokuje ewentualność wprowadzenia modyfikacji sztywnego wskaźnika i dostosowania go do często bardzo złożonych uwarunkowań, na których planowana jest budowa inwestycji mieszkaniowej.