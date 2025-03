Jakie auto wysyła się na misję niemożliwą do zrealizowania? To właśnie dojeżdża do bieguna

Na filmie zamieszczonym w tym materiale teoretycznie widać standardowego, czerwonego pick-up`a Forda. Teoretycznie. Bo w praktyce pojazd ma aż trzy osie i został gruntownie zmodyfikowany. Nagranie modelu F-350 zostało zarejestrowane na 60 mil (a więc niespełna 100 km) od Bieguna Południowego. Auto nie pojawiło się w tym punkcie bez przyczyny. Bierze bowiem udział w Transglobalnej Wyprawie Samochodowej.

Arktyczny Ford może jeździć prawie bez powietrza w oponach. Ma też inne zawieszenie

Ford F-350 z nagrania nie jest wersją standardową. Ale o tym już wspominałem. Model przed ruszeniem w trasę odwiedził warsztat Arctic Trucks North America. Tam przeszedł gruntowną modernizację. Inżynierowie nie tylko dołożyli dodatkową oś napędową i zastosowali nowe zawieszenie oraz koła terenowe. Oni wykonali jeszcze jeden zabieg. Zadbali o nisko położony środek ciężkości. To on rozkłada ciężar pojazdu bardziej równomiernie pomiędzy opony. Tym samym pomaga zachować przyczepność na nierównym terenie i w śniegu. W tych warunkach to zbawienne.

Ciekawostki? Ciśnienie powietrza w oponach w tym pojeździe można obniżyć nawet do 0,14 bara! Zawieszenie jest wielowahaczowe. To autorska konstrukcja Arctic Trucks North America, która została połączona z nowymi amortyzatorami i sprężynami. Jednym z kierowców jest natomiast Andrew Comrie-Picard. To kanadyjski kierowca wyścigowy i kaskader. Do tej pory brał udział w rajdach, driftował i ścigał się autami po pustyni.

Zmodyfikowane pick-up`y są kupowane przez osoby prywatne i... armie!

Arctic Trucks North America to nie żadna niewielka manufakturka. Pojazdy firmy pobiły w sumie 10 rekordów świata. Są eksploatowane w 11 krajach, a do tego aktualny wolumen produkcji przekroczył 15 tys. sztuk. Aktualnie marka oferuje modyfikację w zgodzie z czterema liniami modelowymi. Mowa o:

Expedition – pojazdy, które sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach i są wzorowane modelem, który pojechał na biegun po raz pierwszy (z filmu).

Professional – identyczny jak powyżej, jednak z rozbudowaną możliwością zastosowania sprzętu koniecznego podczas wyprawy.

Consumer – to modele, które nadają się w trudne warunki terenowe, ale i na drogi publiczne. Na zdjęciu producenta pojawia się modyfikacja oparta na Toyocie Land Cruiser.

Tactical – pojazdy, które mogą być wykorzystywane przez siły wojskowe. Są zamawiane m.in. przez kraje NATO.

Oczywiście zamawiający ma możliwość personalizacji swojego pojazdu. Na zdjęciach na stronie producenta można dostrzec np. pick-up`a, który posiada ogromne koła z terenowymi oponami całkowicie wystawione poza obrys błotnika. Możliwości zatem ogranicza wyłącznie wyobraźnia klienta Arctic Trucks North America.