Mercedes zwolni 15 proc. pracowników na swoim najważniejszym rynku

Wedle Reutersa to nawet 10-15 proc. zatrudnionych. Tyle przewidziano do zwolnienia w ramach nowego planu oszczędnościowego Mercedesa. Niemcy planują redukcję stanowisk w działach sprzedaży i finansów w oddziale odpowiedzialnym za jeden z najważniejszych światowych rynków. Cięcia obejmą bowiem spółkę Mercedes-Benz China (rzecznik prasowy stwierdził, że dane są nieprawdziwe), która obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. A to nie wszystko.

W depeszy wskazano, że Mercedes obniży koszty siły roboczej aż o 25 proc. A to już bardzo dużo. Znamienne, że nie wszyscy zatrudnieni muszą bać się o swoją przyszłość. Według analityków pracę zachowają specjaliści odpowiedzialni za badania i rozwój. To sygnał, że niemiecki producent samochodów wciąż widzi potencjał w rynku chińskim i nie zamierza zrezygnować z bardziej zaawansowanego dostosowywania swoich samochodów do wymogów chińskich nabywców. Choć lokalna konkurencja rośnie, to rynek wciąż wydaje się perspektywiczny dla Niemców. W planach są nowe inwestycje, by zachować jak największe udziały (zapewne mało kto pamięta, że przez wiele lat niemieckie firmy motoryzacyjny dominowały w Chinach).

Cięcia nie tylko w Chinach

Cięcia dotyczą nie tylko chińskiego oddziału Mercedesa. Okazuje się, że firma wdraża programy oszczędnościowe na całym świecie. A te są niezbędne, gdyż wedle najnowszych prognoz koncern spodziewa się, że potencjalne zyski w 2025 r. będą znacznie niższe niż w latach ubiegłych.

Niemcy zmieniają także strategię w obliczu wojny handlowej i nowych ceł wprowadzanych przez władze Chin i USA. Stąd plany przeniesienia większej części produkcji samochodów do obu krajów, aby zabezpieczyć się przed utratą tak dużych i perspektywicznych rynków. Firma zamierza także rozszerzyć program współpracy z lokalnymi kooperantami, by skrócić łańcuchy dostaw i obniżyć koszty transportu. Łatwiej zatem będzie o nowe Mercedesy, w których zależnie od rynku będą dominowały podzespoły amerykańskie lub chińskie. Otwartą kwestią pozostaje, jakie części będą wykorzystywane do samochodów produkowanych w Europie.