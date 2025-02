Brakuje śniegu? To zależy gdzie. Zobaczcie, jak wygląda droga na północy

W Polsce coraz głośniej słychać narzekania dotyczące braku śniegu. Szczególnie są one słyszalne w okresie świątecznym. Polacy chcieliby zobaczyć prawdziwą zimę. Globalne ocieplenie im jednak na to nie pozwala. Ostatnie opady ledwie przykrywają chodniki. Sytuacja stała się na tyle dramatyczna, że dziś Polacy fotografują nawet śnieg. Tak rzadko się pojawia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca Audi dachując, z impetem przetoczył się przez posesję

To dopiero zima. Czapa śniegu na wysokość dachu koparki

Nikt jednak nie rozumie, że z tęsknotą za śniegiem, jest trochę jak ze sławetną już historią o przeprowadzce w Bieszczady. Mieszczuch przenosi się w góry po to, aby zażyć spokoju. No właśnie...

Norwegowie na brak opadów śniegu narzekać nie mogą. To jednak sprawia, że mają też poważny problem z odśnieżaniem. Spójrzcie tylko na nagranie dodane do tego materiału pod tym akapitem. Widać na nim potężne maszyny, które zajmują się odśnieżaniem drogi. Drogi, na której śniegu zebrało się tyle, że jego szczytowa warstwa sięga dachu pojazdu odśnieżającego. Chcielibyście zobaczyć tyle śniegu w jednym miejscu i chcielibyście musieć się go pozbywać?

Czy warto tęsknić za śniegiem w Polsce?

Prawda jest taka, że śnieg bez wątpienia tworzy klimat zimy. Ale tylko wtedy, gdy napada go większa ilość, a na dworze panuje choć delikatny mróz. W przeciwnym razie biały puch dość szybko zmienia się w błoto. Wygląda – delikatnie mówiąc – mało estetycznie. A to dopiero pierwszy z problemów. Kolejny dotyczy jazdy samochodem. Pamiętam "prawdziwe zimy" w Polsce. Pamiętam też lawinowo rosnącą ilość kolizji w ich okresie, a także kolejki na urazówkach w szpitalach.

Zimą warunki drogowe dla kierowców i pieszych stają się momentami ekstremalnie trudne. Z drogowego punktu widzenia za śniegiem zatem nie tęsknię. Nie tęsknię za nim także o poranku. Gdy zamiast wsiąść do auta, musiałbym najpierw odśnieżyć jego nadwozie, a potem nierzadko oskrobać szyby i zastanawiać się, czy silnik na mrozie odpali. Czy to oznacza, że śniegu nie powinno być wcale? Jak najbardziej nie. To oznacza jedynie, że trzeba pamiętać, iż śnieg ma zarówno blaski, jak i cienie.