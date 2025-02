Kierowcy jeżdżą tak zimą, a później panika i płacz. Tych błędów lepiej nie popełniać

Zima każdego roku zaskakuje kierowców, a jednakowo jest to dla nich dobry sprawdzian, by dowiedzieć się, czy rzeczywiście posiadają doskonałe umiejętności w prowadzeniu samochodu. Nic dziwnego, bo podczas kursu na prawo jazdy zazwyczaj nie masz do czynienia ze śliską i niebezpieczną nawierzchnią. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić?

Jak jeździć podczas zimy? Regularnie kontroluj jezdnię

Jeśli chcesz ocenić, czy jezdnia jest śliska, najlepiej wykonać próbne, krótkie hamowanie, upewniając się wcześniej oczywiście, że manewr można wykonać bezpiecznie. Wystarczy lekko nacisnąć pedał hamulca. Jeśli samochód wyraźnie przyhamuje, to znak, że przyczepność jest jeszcze na dobrym poziomie. W przypadku gdy zadziała ABS, jezdnia jest bardzo śliska. Należy mieć na uwadze, by takie próby powtarzać co jakiś czas, bo mimo że w jednym miejscu nie będziemy się ślizgać, w drugim będzie już ślisko.

Co zrobić, żeby nie wpaść w poślizg? Proste zasady, a unikniesz problemu

Aby zminimalizować ryzyko wpadnięcia w poślizg, warto stosować się do kilku prostych wskazówek, które pomogą zadbać o bezpieczeństwo twoje, pasażerów oraz innych uczestników ruchu.

Nie hamuj gwałtownie. Nie przyspieszaj gwałtownie, zwłaszcza na zakrętach. Zmniejsz prędkość o połowę. Nie skręcaj gwałtownie kierownicą. Nie wyprzedzaj innych. Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do skrzyżowań i pasów dla pieszych. Zachowaj większy odstęp między tobą a innymi pojazdami.

Jeśli czujesz, że nie dasz rady jechać dalej w tych warunkach, zjedź na jakiś parking czy stację benzynową. Poczekaj, bo może za niedługo przejeżdżać będą tą drogą solarki.