Warszawa zarobiła w 2024 roku miliony na tych kierowcach. Dokładnie 61,7 mln zł

Strefa płatnego parkowania w Warszawie działa naprawdę prężnie. W 2024 r. "wdarła" się do takich części miasta, jak Górny i Dolny Mokotów, a do tego Saska Kępa i Kamionka. Stała się tym samym rekordowo duża. Kolejny rekord SPP w stolicy dotyczy kwestii mniej ciekawej dla kierowców. Odnosi się bowiem do kar za parkowanie bez biletu.

Prawie 411 tys. kar. To daje w sumie prawie 62 mln zł w rok

Dane PAP nie pozostawiają żadnych złudzeń. W 2024 r. ZDM w Warszawie wystawiło aż 61 mln 733 tys. zł kar dla kierowców. Są one związane z parkowaniem na terenie SPP bez wniesienia opłaty. To oznacza, że kwota wzrosła o jakieś 15 mln zł w stosunku do wyniku z 2023 r. Skok sięgnął tym nieco ponad 30 proc. Bo w 2023 r. mówiliśmy o sumie wynoszącej 46,6 mln zł.

ZDM w Warszawie w 2024 r. wystawiło w sumie 411 tys. dokumentów wzywających kierowców do wniesienia tzw. opłaty dodatkowej. Opłaty dodatkowej, bo kara za parkowanie bez biletu mandatem nie jest. Mandat może wystawić policja lub straż miejska za nieprawidłowe parkowanie, a nie ZDM za brak opłaty za parkowanie.

Ciekawostka? Jeżeli 411 tys. kar wystawionych kierowcom składa się na kwotę 61,7 mln zł, to oznacza, że każdy kierujący zapłacił średnio 150 zł. Kwota jest o tyle ciekawa, że opłata dodatkowa w Warszawie to 300 zł. Można ją obniżyć do sumy na poziomie 200 zł, jeżeli kierujący opłaci karę w terminie 7 dni. To oznacza, że na blisko 62 mln zł musiały złożyć się wyłącznie kary realnie wpłacone przez prowadzących. Część z 411 tys. nie wpłynęła jeszcze do kasy stolicy.

Dziś płatności w SPP pilnują głównie samochody z kamerami. "Aż 14,7 mln kontroli w rok"

Kolejna ciekawostka dotyczy biletów wkładanych przez kierowców za szybę. Te również tak właściwie zniknęły. Dziś opłaty w Warszawie identyfikuje się nie na podstawie kwitka, a numeru rejestracyjnego pojazdu. Po wydrukowaniu dokumentu w parkometrze kierowca spokojnie może schować karteczkę do kieszeni. Identyfikacja po tablicach sprawia, że do kontroli płatności w SPPN w Warszawie wcale nie potrzeba kontrolerów. Aktualnie ich rolę przejmują... samochody wyposażone w kamery na dachu. To one w głównej mierze sprawdzają pojazdy.

Kontrole za pomocą systemu kamer i pojazdów sprawiają, że w 2024 r. ZDM skontrolowało aż 14,7 mln tablic rejestracyjnych. Rok wcześniej wynik był o 2 mln rekordów niższy. Dodatkowo łatwość prowadzenia tego typu kontroli odbija się w jeszcze jednej statystyce. To samochody z kamerami pozwoliły na wystawienie aż 384,7 tys. kar za parkowanie bez opłaty. Patrole piesze wszczęły postępowanie w 27 tys. przypadków.

Jak działa system kontroli opłat w SPP na podstawie kamer?

Zasada działania jest prosta. Samochód z kamerami na dachu przejeżdża dwukrotnie każdym odcinkiem drogi. Odstęp między każdym z przejazdów jest kilkuminutowy. Dzięki temu kierowca, który zaparkuje auto zaraz przed pierwszym przejazdem, ma czas na opłacenie postoju. Podczas jazdy auta ZDM kamera zamontowana na dachu odczytuje numery rejestracyjne i porównuje je z danymi zapisanymi w bazie.

Zdjęcia tych pojazdów, których kierowcy zapłacili za postój, są usuwane. To samo dzieje się z fotkami pojazdów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Jeżeli system ujawni przypadek braku opłaty, pracownik przygotowuje dla kierowcy wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej. To jest przesyłane pocztą na dane przypisane właścicielowi samochodu. Dane są ustalane na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu w bazie CEPiK.