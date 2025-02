Kierowcy w Warszawie wciąż popełniają ten sam błąd. ZDM apeluje: nie róbcie tak!

Często tradycyjnym elementem porannej rutyny wielu kierowców ze stolicy, a także tych do niej dojeżdżających, jest poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego. Niekiedy pochłania to sporo czasu, co często wiąże się z dodatkowym stresem. W końcu nikt nie lubi się spóźniać. Co więcej, oprócz samego polowania na niezajętą przestrzeń, kolejne cenne sekundy trzeba poświęcić na wycieczkę do parkomatu i opłacenie biletu. Na tym się jednak często nie kończy.

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich przypomina. Kierowco nie trać czasu

Wielu kierowców z przyzwyczajenia pobiera bilet i wraca z nim do samochodu, zwyczajowo umieszczając go za przednią szybę. Jak zauważają przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, jest to kompletnie niepotrzebne. "Pamiętajcie, że korzystając z warszawskich parkomatów nie musicie wracać z opłaconym biletem do auta i wykładać go za szybę. Upowszechnienie się eKontroli strefy płatnego parkowania wyeliminowało taką konieczność i formalnie obowiązek został całkowicie zniesiony jeszcze w 2023 rok" - przypomina stołeczny ZDM w facebookowym poście.

Co więcej, ZDM chcąc jeszcze bardziej ułatwić życie kierowców i pomóc zaoszczędzić im ich cenny czas, wprowadza dodatkowe funkcje w nowych parkomatach. "Bilet parkingowy ma nadrukowany indywidualny kod QR, który można zeskanować w maszynie, żeby szybko przedłużyć czas parkowania. Chociażby dlatego warto go zachować, nawet jeśli nie musi znaleźć się za szybą" - informuje zarząd. Na ten moment rozwiązanie z kodem dostępne jest m.in. na Kamionku oraz Saskiej Kępie. "Docelowo wraz z wymianą parkomatów jeszcze w tym roku pojawi się w całej SPPN" - kwituje ZDM.

Strefa płatnego parkowania w Warszawie

Warto dodać, że nie tak dawno, a dokładnie 3 lutego, warszawska strefa płatnego parkowania została powiększona o część górnego i dolnego Mokotowa. Aktualnie obejmuje ona dodatkowo Śródmieście, Ochotę, Miejską Wolę, Mokotów, Pragę Południe, Pragę Północ i Żoliborz. Dokładny zasięg stołecznej SPPN przedstawia poniższa grafika.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie. Fot. Zarząd Dróg Miejskich

Aktualnie opłata za postój w warszawskiej strefie płatnego parkowania pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem 2 maja, 24 i 31 grudnia. Obowiązują następujące stawki za postój:

pierwsza godzina – 4,50 zł,

druga godzina – 5,40 zł,

trzecia godzina – 6,40 zł

czwarta i kolejne godziny – po 4,50 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju. Oczywiście opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. koszt za 3 godziny postoju wynosi 16,30 zł (tzn. 4,50 zł za pierwszą godzinę + 5,40 zł za drugą godzinę + 6,40 zł za trzecią godzinę postoju). Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł).